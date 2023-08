BYD bouwt 5 miljoenste voertuig

"Vandaag is een historisch moment voor BYD, nu we getuige zijn van ons 5 miljoenste NEV die van de productielijn rolt", zei Wang Chuanfu, CEO en oprichter van het bedrijf, tijdens de ceremonie die werd gehouden op het wereldwijde hoofdkantoor in Shenzen om deze gedenkwaardige prestatie te vieren. "Bij deze speciale gelegenheid willen we onze oprechte dankbaarheid uitspreken naar onze klanten over de hele wereld voor hun vertrouwen in onze producten. Ook bedanken we onze partners in de industrie voor deze reis die we samen maken, en al onze medewerkers die door hun harde werk en toewijding deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt."

BYD deed er 13 jaar over om 1 miljoen NEV's te produceren, nog eens 18 maanden om de drie miljoen te halen en slechts 9 maanden om de vijf miljoen te halen. In 2022 zagen de NEV's van BYD een opmerkelijke groei, met een totale verkoop die de 1,86 miljoen stuks overschreed. Het momentum zette zich voort in 2023, waar BYD een cumulatief verkoopvolume van 1,5 miljoen voertuigen bereikte van januari tot juli, waaronder 92.469 verkochte voertuigen in nieuwe markten, waarmee de totale verkoop in deze markten het hele jaar 2022 overtrof.

54 landen

Ondertussen hebben de NEV's van BYD hun sporen verdiend in meer dan 54 landen, met de BYD ATTO 3, die maandenlang aan kop stond bij de verkoop van NEV's in Thailand, Israël en Singapore. In juli 2023 kondigde BYD plannen aan voor drie nieuwe fabrieken in Brazilië, waarmee het bedrijf zijn rol in de branche versterkt. In Nederland wordt BYD vertegenwoordigd door Louwman en voert een jaar na lancering vijf modellen: BYD HAN, TANG, ATTO 3, DOLPHIN en de BYD ETP3 bedrijfsauto.

Het bedrijf

Sinds de oprichting in 1995 heeft BYD consequent werk gemaakt van technologische ontwikkelingen. Innovaties zoals de Blade Battery, DM-i Super Hybrid System, e-Platform 3.0, CTB-technologie, e4 Platform en het DiSus Intelligent Body Control System hebben BYD's positie in de markt voor elektrische voertuigen verstevigd.

In 2022 investeerde BYD meer dan 2,5 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling, een stijging van 90,31% ten opzichte van 2021. Vanaf juli 2023, gevoed door een robuust team van meer dan 90.000 R&D-professionals, heeft BYD zijn kracht laten zien door wereldwijd meer dan 40.000 patenten aan te vragen, waarvan er al meer dan 28.000 zijn goedgekeurd.