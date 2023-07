BYD bedrijfswagens komen naar Nederland

BYD (Build Your Dreams) heeft grote ambities op de Nederlandse markt. Ook voor dit segment focust BYD op volledig elektrische aandrijving. Met zijn compacte afmetingen (lengte: 4,46 m, breedte 1,72 m) en wendbare karakter is de BYD ETP3 bedoeld voor de stadse omgeving. Zijn laadruimte is niet alleen voldoende (3,5 m3), maar dankzij de schuifdeuren links en rechts en de grote achterklep ook goed toegankelijk. De laadruimte (maximaal laadvermogen: 805 kg) is standaard voorzien van LED-verlichting en in de antislip aluminium vloer zijn handige trekgespen geïntegreerd.

Keyless entry/start, de achteruitrijcamera en parkeersensoren achter zijn standaard. Standaard airconditioning en verwarmde stoelen dragen bij aan het werkklimaat. De BYD ETP3 beschikt over een centraal touchscreen, bluetooth-telefonie, bekerhouders en USB- en 12V aansluitingen.

Elektrische aandrijving

De ETP3 heeft een 100 kW / 136 pk sterke elektromotor. Evenals de personenwagens van BYD beschikt de ETP3 over de kobalt- en nikkelvrije Blade Battery, die opvalt door zijn hoge energiedichtheid en veiligheidsniveau. De capaciteit van 45 kWh volstaat voor een WLTP City bereikt van 280 km (let op: alleen stadsverkeer). Onde ideale omstandigheden is een half uur snelladen genoeg voor het van 30-80% opladen van de accu.

De BYD ETP3 is er vanaf € 28.490 exclusief BTW. De ETP3 is vanaf nu te bekijken en te bestellen in de BYD-showrooms in Amsterdam en Rotterdam.