5 EuroNCAP sterren voor BYD Seal en Dolphin

Euro NCAP heeft het beoordelingssysteem in het leven geroepen om consumenten, hun gezinnen en bedrijven in staat te stellen voertuigen eenvoudiger te vergelijken en om hen te helpen de veiligste keuze voor hun behoeften te bepalen. Zowel de BYD SEAL als de BYD DOLPHIN ontving 5 sterren. Beide modellen werden door het testpanel van Euro NCAP beoordeeld in vier categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen, veiligheidsassistentie en bescherming van kwetsbare weggebruikers.

Bouwkwaliteit en technologie van BYD geprezen

De sleutel tot het maximale testresultaat is de bouwkwaliteit en technologie van BYD. BYD's nieuwe generatie e-Platform 3.0 bestaat uit een geïntegreerde 8-in-1 elektrische aandrijflijn die alle elektronische veiligheidssystemen en managementsystemen met elkaar verbindt, inclusief de Blade Battery.

Het BYD e-Platform 3.0 beschikt over een 'multi-load path'-structuur die regelt hoe energie door de auto wordt geabsorbeerd in het geval van een botsing, waardoor de impact in de passagierscabine tot een minimum wordt beperkt.

Cell-to-Body-technologie

De bescherming van de passagiers wordt verbeterd door een versterkte carrosseriestructuur met een hoge torsiestijfheid. De BYD SEAL beschikt over een torsiestijfheid van 40.500-N.m/graad. Tijdens de veiligheidstest resulteerde deze torsiestijfheid in een score van 89% voor de bescherming van volwassen inzittenden.

Dankzij de Cell-to-Body (CTB)-technologie die de veiligheid van het voertuig verbetert, bleef ook het passagierscompartiment van de BYD SEAL stabiel tijdens de frontale offset-test, waardoor zowel de bestuurder als de passagier goed beschermd werden. Ook bood de BYD SEAL goede bescherming tegen whiplashletsel. Het eCall-systeem en het systeem dat na een botsing op de rem trapt om daaropvolgende botsingen te voorkomen, kregen een extra vermelding.

Bij de tests voor de bescherming van de inzittenden van kinderen behaalde de BYD SEAL een score van 87%, waarbij de impact op alle kritieke lichaamsdelen voor beide kinddummy's werd geminimaliseerd in zowel frontale als zijdelingse crashtests. Kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers of fietsers worden met 82% adequaat beschermd dankzij het Autonomous Emergency Braking System (AEB). Het systeem dat waarschuwt tegen het openen van het portier als een fietser van achteren nadert, kreeg een extra erkenning van Euro NCAP.

BYD DOLPHIN

De BYD DOLPHIN behaalde ook de maximale score in de Euro NCAP-veiligheidstest, dankzij een standaard aanwezige overvloed aan veiligheid en bestuurdersassistentiesystemen. Voor de bescherming van volwassen inzittenden scoorde de BYD DOLPHIN 89%, waarbij Euro NCAP prees hoe het passagierscompartiment stabiel bleef tijdens de frontale crashtest en goede bescherming bood aan inzittenden van verschillende grootte en in verschillende posities. In de kinderbeschermingstest behaalde de BYD DOLPHIN een score van 87%, waarbij de impact op alle kritieke lichaamsdelen voor zowel zes- als tienjarige representatieve dummy's werd geminimaliseerd. Ook de test van de voorstoelen en hoofdsteunen liet een goede bescherming zien tegen whiplashletsel bij een aanrijding van achteren.

De veiligheidsassistentiesystemen van de BYD DOLPHIN behaalden een score van 79%, waarbij Euro NCAP de prestaties van de op camera's gebaseerde Intelligent Speed Limit Assist en Lane Keeping Assist-systemen benadrukte. Het autonome noodremsysteem (AEB) van de auto droeg bij aan een score van 85% voor kwetsbare weggebruikers, waarbij de testers van Euro NCAP specifiek melding maakten van de herkenning van voetgangers en fietsers door het systeem.