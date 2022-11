Toekomstdroom

De grote troef van BYD is de unieke batterij. Net als andere fabrikanten gebruikt BYD een lithium-ion accu. Echter de batterij van BYD is veel veiliger omdat deze bij doorboren niet ontbrandt. Bovendien is de batterij minder gevoelig voor oververhitten of "overladen" (bijladen als deze al vol is). Het belangrijkste is echter: de batterij van BYD is veel slanker dan die van andere fabrikanten.

Toch maakt BYD daar geen gebruik van in het ontwerp van de Atto 3. De Atto 3 is geen lage coupé of slanke sedan, maar een hoge SUV. Voor de vormgeving heeft BYD duidelijk naar bestaande ontwerpen gekeken en het aardigste van allerlei tegenstrevers gecombineerd. Dat is weinig origineel, maar het geheel oogt goed.

Interieur

Voor het interieur wint BYD juist wel de originaliteitsprijs. Het merk heeft zich namelijk laten inspireren door de sportschool voor de vormgeving van de cabine. Het vraagt enig voorstellingsvermogen, maar wie goed kijkt vindt halters (bediening luchtroosters), spieren (welvingen dashboard) en een boksring (deurpanelen). Om het sportieve thema kracht bij te zetten is de Atto 3 standaard voorzien van sportstoelen. Echter, de geïntegreerde hoofdsteunen hiervan zitten niet voor iedereen hoog genoeg en de zittingen zijn aan de korte kant.

Van de dunne batterij in de vloer is helaas weinig merkbaar. De ruimte achterin is goed, maar niet beter dan die van concurrenten. Ook de bagageruimte is slechts gemiddeld groot.

Vanwege de frivole kleuren en bijzondere vormen heeft het interieur bepaald geen hoogwaardige uitstraling. Echter, de materialen voelen goed (vegan leder is standaard) en solide.

Uitrusting

De uitrusting is samen te vatten als modern en compleet, maar ook eenvoudig en weinig toekomstgericht. Zo is het op Android gebaseerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem (versie 13.1.32) alleen beschikbaar in het Engels en Chinees. Heel bijzonder: het centrale beeldscherm kan worden gekanteld om bijvoorbeeld voor navigeren beter weer te geven hoe de route zich voor de auto ontwikkelt. Dit roteren is in de praktijk heel handig, zij het niet dat het scherm in verticale stand niet is af te lezen met een polaroid bril.

En zo zijn er meer details waaruit blijkt dat BYD weinig ervaring heeft als autofabrikant. Apple CarPlay en Android Auto worden (nog) niet ondersteund. De spraakgestuurde assistent accepteert geen vrij geformuleerde commando's en vereist dat de bestuurder exact de juiste termen in de voorgeschreven volgorde uitspreekt. De ontvangst van de DAB+ radio valt regelmatig weg.

„BYD bewijst alle kennis in huis te hebben, deze moet alleen nog op een meer onderscheidende manier worden toegepast“

De Atto 3 kan in beperkte mate assisteren bij remmen, sturen en "gas" geven. Echter, er zijn geen rekenkracht of sensoren aan boord om dit in de toekomst uit te breiden tot volledig zelfrijdende functies. Het automatische grootlicht beperkt zich tot automatisch in- en uitschakelen (rekening houdend met ander verkeer); het gebruikt geen "matrix" om selectief gebieden meer of minder te belichten.

Het klimaatcontrolesysteem (met warmtepomp) bleef in de testauto onophoudelijk blazen, ondanks het feit dat voor de automatische stand was gekozen en de gevraagde temperatuur in de cabine was bereikt. Een leuk detail: links bovenin het centrale beeldscherm wordt getoond hoe vervuild de buitenlucht is en hoe schoon deze na filteren in de cabine van de Atto 3 is.

Elektrische auto

Omdat BYD is begonnen als fabrikant van batterijen, zijn alle voertuigen van het merk elektrische auto's. De Atto 3 wordt geleverd met een zogenaamde "Blade"-batterij met een capaciteit van 60 kWh. Op het moment van schrijven is er geen keuze voor accu's met meer of minder capaciteit. Hiermee heeft de Atto 3 in de praktijk een actieradius van 420 km en dat komt exact overeen met de belofte van de fabrikant. Ook de laadsnelheid van gemiddeld 65 kW (piek 88 kW) komt overeen met de cijfers in de brochure. Echter, deze snelheid is beduidend lager dan gebruikelijk in dit segment.

BYD heeft de elektromotor, omvormer en versnellingsbak (met 1 versnelling) in één eenheid ondergebracht. Terwijl de meeste fabrikanten een elektromotor op de achterwielen plaatsen om voorin ruimte te kunnen maken voor een tweede bagageruimte, kiest BYD voor voorwielaandrijving. Het kiest daarvoor om de Atto 3 een vertrouwd gevoel te geven; de meeste gezinsauto's met verbrandingsmotor hebben namelijk voorwielaandrijving.

Met zijn 204 pk / 310 Nm is de Atto 3 sterk en levendig, zoals het hoort bij een elektrische auto. Het vermogen is direct beschikbaar, waarmee de Atto 3 desgewenst razendsnel door het verkeer "snijdt". Uiteraard doet de BYD dit in alle rust, waarmee de Atto 3 veruit superieur is aan vergelijkbare gezinsauto's met verbrandingsmotor. Nog een voordeel van elektrisch rijden: de Atto 3 kan (grotendeels) met één pedaal worden gereden.

Weggedrag

BYD's unieke batterij is slanker en veiliger dan andere batterijen, maar niet lichter. Zoals het hoort bij een elektrische auto is het gewicht laag en centraal in de auto geplaatst voor een uitstekende stabiliteit. Een goede afstelling van het onderstel en de alerte besturing zorgen er samen voor dat de Atto 3 ondanks het hoge gewicht absoluut niet zwaar voelt.

Alleen in uitzonderlijke gevallen reageert de Atto 3 net even anders dan gebruikelijk. Tijdens korte, snelle stuuracties op hoge snelheid kan het hoge koetswerk iets heviger reageren dan gemiddeld. Wanneer een drempel te snel wordt genomen kan de Atto 3 een fractie langer nodig hebben om weer tot rust te komen. In alle andere situaties is de Atto 3 rustig en stabiel.

Conclusie

Is de eerste auto van Build Your Dreams (BYD) in Europa een zoete droom of een nachtmerrie? Iets er tussenin. In de basis deugt de Atto 3. Deze gezinsauto is ruim, modern en dankzij elektrische aandrijving vlot, stil, schoon en voordelig in gebruik. Echter: dat zijn alle concurrenten ook. Daarom voegt de Atto 3 weinig meer dan een extra veilige accu toe aan het bestaande aanbod.

Daarbij blijkt uit veel zaken dat de Atto 3 het eerste (Europese) model van BYD is. Functies zijn vaak net even eenvoudiger dan bij de concurrentie (actieve veiligheid, grootlicht, infotainment, spraakgestuurde assistent, snelladen), functioneren net even minder goed (automatische volume-regeling, DAB+ tuner, Bluetooth, airco) of zijn geheel afwezig (head-up display, Apple CarPlay / Android Auto).

Gelukkig zijn veel van deze zaken met software updates aan te passen. Echter, dan blijft het nog steeds een grote stap om met een geheel nieuw merk in zee te gaan. BYD had die drempel kunnen verlagen door de Atto 3 voordelig aan te bieden, maar in feite kost de Atto 3 hetzelfde als soortgelijke modellen van de gevestigde orde. In dat licht gezien is de Atto 3 vooral een toekomstdroom. BYD bewijst alle kennis in huis te hebben, deze moet alleen nog op een meer onderscheidende manier worden toegepast.