BMW maakt prijzen 7-Serie 2026 bekend

De volledig elektrische BMW i7 is beschikbaar als i7 50 xDrive, i7 60 xDrive en i7 M70 xDrive. Daarbij profiteert met name de i7 50 xDrive van belangrijke technische updates, waaronder een hoogvoltage-accu met accucellen van de zesde generatie en een netto capaciteit van 112,5 kWh. In combinatie met een verhoogd DC-snellaadvermogen tot 250 kW resulteert dit in kortere laadtijden en een grotere actieradius tot maximaal 728 kilometer (WLTP). De i7 50 xDrive beschikt over twee elektromotoren en BMW xDrive vierwielaandrijving, goed voor 335 kW (455 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,5 seconden.

De i7 60 xDrive biedt vergelijkbare accutechniek en laadspecificaties, maar levert met een systeemvermogen van 400 kW (544 pk) en 745 Nm extra prestaties, met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Het topmodel, de i7 M70 xDrive, combineert een vermogen van 500 kW (680 pk) en 1.015 Nm met vierwielaandrijving, waarmee de sprint naar 100 km/u in 3,8 seconden wordt gerealiseerd.

Naast de elektrische varianten is vanaf 1 juli 2026 ook de 740 xDrive beschikbaar, uitgerust met een zescilinder-in-lijn benzinemotor met Mild-Hybrid ondersteuning, goed voor een systeemvermogen van 400 pk. Later dit jaar wordt het aanbod uitgebreid met Plug-In Hybrid modellen en een dieselvariant, gevolgd door een extra M Performance uitvoering met V8-motor in een later stadium.

Per 1 juli 2026 bedraagt de prij van de 7-Serie Sedan:

i7 50 xDrive € 127.971,-

i7 60 xDrive € 152.050,-

i7 M70 xDrive € 195.740,-

740 xDrive € 150.258,-

Beschikbaarheid

De 7-Serie is per direct beschikbaar in de configurator. De productie start op 1 juli 2026 in de BMW Group Fabriek Dingolfing. De Plug-In Hybrid varianten en dieselvarianten volgen later dit jaar.