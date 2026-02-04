BMW kondigt nieuwe i3 aan

Wat de fabriek in München bijzonder maakt, is dat een team van de locatie tot nu toe samen met een team van de nabijgelegen pilotfabriek de eerste voertuigen assembleerde in het Research and Innovation Centre. Nu de nieuwe productie- en logistieke afdelingen in de fabriek zijn voltooid, doorlopen de voertuigen alle productiestappen op één locatie. Dit betekent dat alle logistieke processen, productiemiddelen en handelingen nu al soepel moeten verlopen. Hoewel de aantallen nog beperkt zijn, worden alle onderdelen via de daarvoor bestemde materiaalstromen aangeleverd en op de productielijn verwerkt. Elk onderdeel en iedere productiestap wordt nauwlettend gecontroleerd. De focus ligt vooral op de goedkeuringsinspectie van geavanceerde productiemiddelen en gereedschappen, en op de digitale integratie daarvan met bestaande systemen.

Het uitvoeren van systeemtests voor het toekomstige model helpt om verdere optimalisatiemogelijkheden te identificeren. In de komende maanden worden de processen verder verfijnd op basis van de opgedane inzichten

In deze fase krijgen medewerkers een intensief trainingsprogramma. Eerder gebeurde dit met behulp van augmented reality, maar inmiddels vindt de training plaats op de nieuwe installaties en machines. Door nauwe samenwerking tussen alle productieafdelingen worden de werkzaamheden optimaal op elkaar afgestemd, zodat de serieproductie straks soepel en succesvol van start kan gaan.