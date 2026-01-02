Alpina wordt onderdeel van BMW

Met de rijke geschiedenis van het merk is BMW Group zich bewust van de grote verantwoordelijkheid en zet zij zich in om dit nieuwe hoofdstuk van BMW ALPINA aan de verwachtingen te laten voldoen. Het nieuwe woordmerk geeft hiervan een eerste indruk: het moet helderheid, rust en zelfvertrouwen uitstralen. De centrale positionering van het woordmerk aan de achterzijde van de modellen benadrukken het exclusieve, zelfstandige karakter van het merk en zijn onafhankelijke identiteit binnen BMW Group. Het ontwerp is bewust geïnspireerd op het asymmetrische woordmerk uit de jaren 70 en biedt een verbinding tussen historie en toekomst.

BMW ALPINA voertuigen worden vervaardigd met eigen normen voor materiaalkeuze en vakmanschap. Ze voldoen aan die eisen op het vlak van uitstraling, akoestiek en beleving. Daarnaast kan elke klant kiezen uit een bijzonder portfolio van maatwerkopties.

Dit zorgt ervoor dat elke BMW ALPINA over een unieke, onmiskenbare persoonlijkheid beschikt. Elk voertuig wordt een exclusief object voor kenners die het buitengewone zoeken, zonder concessies op prestaties, comfort en individualiteit.