 26 november 2025

BMW Z4 Roadster

BMW neemt Z4 uit productie

26 november 2025 - BMW lanceert de Z4 Final Edition. De productie van de BMW Z4 eindigt namelijk in maart 2026. De Final Edition is leverbaar op de Z4 sDrive30i met 190 kW / 258 pk en de topversie, de Z4 M40i met een 250 kW / 340 pk zescilinder-in-lijn motor. De meerprijs voor de Final Edition uitrusting bedraagt 4.495 euro. Voor Nederland is een zeer beperkt aantal beschikbaar.

Het meest in het oog springende kenmerk van de BMW Z4 Final Edition is de exclusieve Frozen Matt Black lakkleur. In combinatie met de M Hoogglans Shadowline exterieuraccenten, die standaard zijn op alle Final Edition modellen, komt deze lakkleur extra tot zijn recht. Naast Frozen Matt Black is ook de kleur Frozen Deep Green beschikbaar. Het M Sportremsysteem Rot is standaard op de BMW Z4 Final Edition. Het geeft de Z4 krachtige remprestaties en een opvallende uitstraling

De speciaal voor de Final Edition gekozen contrasterende rode stiknaden vormen letterlijk de rode draad door het interieur, waarbij het dashboard, de middenconsole, deurbekleding en M Sportstoelen in Vernasca leder/Alcantara met elkaar worden verbonden. Een ander opvallend detail is het M Alcantara sportstuur met bijpassende contrasterende stiksels. Dit accentueert het sportieve karakter van de BMW Z4 Final Edition, terwijl de speciaal gegraveerde dorpellijsten de exclusiviteit verder versterken.