BMW neemt Z4 uit productie

Het meest in het oog springende kenmerk van de BMW Z4 Final Edition is de exclusieve Frozen Matt Black lakkleur. In combinatie met de M Hoogglans Shadowline exterieuraccenten, die standaard zijn op alle Final Edition modellen, komt deze lakkleur extra tot zijn recht. Naast Frozen Matt Black is ook de kleur Frozen Deep Green beschikbaar. Het M Sportremsysteem Rot is standaard op de BMW Z4 Final Edition. Het geeft de Z4 krachtige remprestaties en een opvallende uitstraling

De speciaal voor de Final Edition gekozen contrasterende rode stiknaden vormen letterlijk de rode draad door het interieur, waarbij het dashboard, de middenconsole, deurbekleding en M Sportstoelen in Vernasca leder/Alcantara met elkaar worden verbonden. Een ander opvallend detail is het M Alcantara sportstuur met bijpassende contrasterende stiksels. Dit accentueert het sportieve karakter van de BMW Z4 Final Edition, terwijl de speciaal gegraveerde dorpellijsten de exclusiviteit verder versterken.