BMW Z4 aangepast voor 2023

Dankzij het vernieuwde ontwerp oogt de Z4 nu breder en krachtiger. Daarbij is een rol weggelegd voor het M Sport uiterlijk dat nu ook standaard is voor de versies met een viercilindermotor. Het pakket omvat driedelige luchtinlaten aan de voorzijde, bekend van andere M modellen, dorpels met kenmerkende contouren en een achterbumper met opvallende randen aan weerszijden. De luchtinlaten aan de zijkant, die de luchtstroom naar de Air Curtains dirigeren om turbulentie in de wielkasten te verminderen, zijn eveneens opnieuw ontworpen. Daarnaast is de visuele impact van de vernieuwde BMW nierengrille aanzienlijk toegenomen dankzij de horizontale binnen structuur, waardoor ook de breedte van de auto visueel wordt versterkt. Bij de Z4 M40i wordt de prestatiegerichte uitstraling extra benadrukt door de buitenspiegelkappen in Cerium Grau en trapeziumvormige uitlaatsierstukken. Verder wordt het sportieve, authentieke exterieurdesign van de Z4 gekenmerkt door de heldere oppervlakken langs de flanken in combinatie met de dynamische karakterlijnen, de prominente Air Breathers bij de voorste wielkasten, de in de achterklep geïntegreerde spoiler, de slanke L-vormige achterlichten en de achterbumper met diffusorinzet. Het klassieke elektrisch bedienbare stoffen cabriokap is binnen tien seconden te openen of sluiten, ook rijdend bij snelheden tot 50 km/h.

De Z4 voor modeljaar 2023 is standaard uitgerust met onder andere 18 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling. Deze Bicolor wielen worden geleverd met 225/45 R18 banden op de vooras en 255/40 R18 banden op de achteras. Nieuw in het aanbod zijn de optionele 19 inch lichtmetalen M wielen die exclusief voor de BMW Z4 zijn ontworpen. Het V-spaak design in combinatie met de Jet Black matte afwerking en diamantgepolijste velgranden zorgen voor een eigen uitstraling van opzij. Deze 19 inch wielen worden geleverd met voorbanden in de maat 255/35 ZR19 en achterbanden in 275/35 ZR19.

Het aanbod van carrosseriekleuren is herzien en aangevuld nieuwe expressieve varianten. Behalve de kleuren Thundernight metallic, Portimao Blau metallic en Skyscraper Grau metallic, die voor het eerst beschikbaar zijn voor de BMW Z4, bestaat het aanbod uit nog vier andere kleurvarianten die een breed spectrum beslaan tussen wit, zwart, rood en grijs, inclusief de matte BMW Individual carrosseriekleur Frozen Grey metallic. Het stoffen cabriodak is onveranderd leverbaar in Anthrazit Silbereffekt als alternatief voor de standaardkleur zwart. Andere nieuwe opties zijn de M koplampen Shadow Line, naar wens in combinatie met de eveneens optionele adaptieve LED koplampen. De donkere inzetstukken van de koplampen geven de voorzijde voorkant een discreet sportieve uitstraling.

Bij de Z4 sDrive30i en Z4 M40i zijn de stoelen standaard bekleed in een combinatie van leder en Alcantara met blauwe stiksels en een blauwe bies. Bij de Z4 sDrive30i is de sportieve interieurambiance naar een hoger niveau getild dankzij het met leder beklede M Sportstuurwiel, M Sportstoelen, M specifieke pedalen en voetsteun voor de bestuurder. Tevens wordt de klassieke sportwagencockpit nu in de BMW Z4 sDrive30i gecombineerd met een dashboard in Sensatec.

Alle modelvarianten zijn standaard uitgerust met onder een windscherm, extra opbergruimte, een doorlaadsysteem, Park Distance Control met sensoren voor en achter, een automatisch dimmende binnenspiegel en automatische airconditioning met twee klimaatzones. Voor de Z4 sDrive30i en Z4 M40i komen daar ook Ambiance verlichting en M instaplijsten bij.

Het M Sportonderstel, nu standaard voor de Z4 sDrive30i, optimaliseert de rijdynamiek met zijn stevige demper- en veerafstelling. De Z4 M40i heeft een Adaptief M Onderstel met elektronisch gestuurde dempers en, net als de Z4 sDrive30i, een M Sportremsysteem met keuze uit blauwe of rode remklauwen. De Z4 M40i is ook standaard uitgerust met een M Sportdifferentieel op de achteras, dat tevens optioneel beschikbaar is voor de Z4 sDrive30i.