BMW Z4 Roadster

BMW maakt prijzen Z4 Roadster bekend

16 november 2018 | BMW maakt de prijzen van de nieuwe Z4 Roadster bekend. BMW heeft een rijke historie als het gaat om rijplezier en de Z4 Roadster is de nieuwste interpretatie van het klassieke roadster-concept. De tweezitter belooft maximale wendbaarheid en opwindende dynamiek plus een verleidelijk design en een puristisch interieur. De nieuwe Z4 Roadster is beschikbaar in drie motorvarianten en staat vanaf 9 maart 2019 bij de dealer.