BMW ontvangt goedkeuring voor DCAS

Wanneer de Motorway Assistant is geactiveerd, kunnen bestuurders hun handen van het stuur halen bij snelheden tot 130 km/u, maar ze moeten wel alert blijven en klaar zijn om in te grijpen. Het systeem ondersteunt bij het sturen binnen de eigen rijstrook en kan indien nodig ook automatisch van rijstrook wisselen; de bestuurder hoeft dit alleen maar te bevestigen met een blik. De nieuwe DCAS-goedkeuring maakt bovendien uitgebreidere functies mogelijk. Met actieve BMW Maps-routegeleiding stelt het systeem tijdig een rijstrookwissel voor bij knooppunten en afritten, die met een blik in de buitenspiegel kan worden bevestigd. De Motorway Assistant blijft actief bij het passeren van snelwegknooppunten en tot het einde van de afrit. Dit betekent dat bestuurders van de BMW iX3 in meer situaties kunnen genieten van Level 2-rijassistentie zonder het stuur aan te raken.

De nieuwe Motorway en City Assistant van de BMW iX3 biedt ook innovatieve functies voor stedelijke gebieden. Bij de marktintroductie in Duitsland omvatten deze het stoppen voor rood licht en automatisch weer optrekken. Verdere rijassistentiefuncties voor complexe rijsituaties in stedelijke gebieden zullen op een later moment via over-the-air software-updates worden uitgerold.

De Motorway Assistant van de vorige technologie-generatie beleefde zijn première in de huidige 5-Serie Sedan in 2023. BMW had destijds een beperkte ontheffing van de Duitse Kraftfahrt-Bundesamt ontvangen voor de goedkeuring van het systeem. Met de DCAS-goedkeuring zijn dergelijke ontheffingen niet langer nodig en kunnen de systemen in heel Europa en andere ECE-landen worden aangeboden.

BMW Symbiotic Drive

Naast de nieuwe mogelijkheden die de DCAS-verordening biedt voor rijassistentiesystemen, blijft BMW Group systemen consequent zo ontwerpen dat bestuurder en assistentie symbiotisch samenwerken. BMW Symbiotic Drive zorgt voor een naadloze overgang tussen assistentie en bestuurdersinput en bereikt het volgende ontwikkelingsniveau in de modellen van de Neue Klasse. Naast symbiotische besturing is de BMW iX3 het eerste model met symbiotische remmen. Met actieve rijassistentie kan de bestuurder het systeem op elk moment individueel beïnvloeden door licht in te grijpen in het sturen of remmen, zonder de assistentie uit te schakelen. Het systeem blijft actief om ondersteuning te bieden.