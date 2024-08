BMW onthult nieuwe M5 Touring

Met een frisse interpretatie van het kenmerkende M design voor sportieve modellen, toont de nieuwe BMW M5 Touring zijn door racerij geïnspireerde karakter. Een bijzonder hoog aantal in carrosseriekleur gespoten oppervlakken en een zwarte afwerking voor het dak zorgen voor een puristische uitstraling in combinatie met de vertrouwde proporties van een Touring model. Een modelspecifieke raamlijn met prominent uitgebouwde wielkasten gaat samen met krachtige schouders en een lange daklijn en benadrukt zo de atletische verschijning van de nieuwe BMW M5 Touring; en onderscheidt zich hiermee nadrukkelijk van de reguliere BMW 5 Serie Touring.

De voorzijde van de M5 Touring komt sportief over door de verbrede wielkasten (37,5 mm breder per kant en in totaal 75 mm bredere voorzijde dan bij de reguliere 5-Serie Touring) en de grote luchtinlaat onder de Iconic Glow nierengrille. De nieuwe M5 Touring ziet er ook aan de achterkant krachtig en sportief uit. Hiervoor zorgen designkenmerken als brede oppervlakken die extra kracht bijgezet worden door de voor een Touring typerende L-vormige achterlichten. Door verticale reflectoren aan de zijkant van de achterbumper, de brede wielkasten en een grote diffusor, aan beide kanten met daartussenin een oppervlak in carrosseriekleur met daarin het achterruitrijlicht verwerkt, ontstaat er een dynamische achterzijde. Dit alles wordt extra kracht bijgezet door de M specifieke achterspoiler.

Vanaf de introductie zullen er tien exterieurkleuren beschikbaar komen voor de nieuwe BMW M5 Touring. Dit zijn onder andere M Isle of Man Green metallic, M Marina Bay Blue metallic en Individual Frozen Deep Grey metallic. Direct vanaf het begin komen ook tot 150 kleuren beschikbaar via BMW Individual Special Request.

M HYBRID aandrijflijn

De M HYBRID aandrijflijn in de nieuwe M5 Touring combineert een 4,4-liter V8-benzinemotor en een elektromotor van de vijfde generatie die is geïntegreerd in de achttraps M Steptronic transmissie. Naast de nieuwste generatie M TwinPower Turbo technologie, profiteert de verbrandingsmotor ook van een cross-bank uitlaatspruitstuk en geoptimaliseerde olieafscheiding. Hij ontwikkelt een maximaal vermogen van 430 kW / 585 pk en een piekkoppel van 750 Nm.

De elektromotor is van de nieuwste, vijfde generatie eDrive technologie en levert een vermogen van 145 kW (197 pk) met een koppel van 280 Nm (tijdelijk tot 450 Nm in de pre-gearing stage). Het vermogen dat door de elektromotor wordt gegenereerd is direct beschikbaar vanuit stilstand. De standaard begrensde topsnelheid van 250 km/u kan worden verhoogd naar 305 km/u door het optionele M Driver's Package.

Afhankelijk van de configuratie en de geselecteerde rijmodus, zal de vermogensafgifte van de elektromotor ook worden versterkt door de BMW IconicSounds Electric. Rijden op puur elektrische vermogen is mogelijk tot snelheden van 140 km/u. Het hoogvoltage accupakket van de nieuwe M5 Touring biedt 18,6 kWh aan bruikbare energie. Dit maakt een elektrisch bereik van 61 tot 67 kilometer haalbaar volgens de WLTP-testmethode. De Combined Charging Unit ondersteunt AC laden tot een snelheid van maximaal 11 kW waarmee de accu in ongeveer 2,5 uur volledig opgeladen is.

De M xDrive vierwielaandrijving, met het elektronisch gestuurd Actieve M differentieel op de achteras, is afgestemd op de prestatiekenmerken van de M HYBRID aandrijflijn. Naast de standaard '4WD' instelling kunnen bestuurders ook het M Setup-menu gebruiken om de '4WD Sport' modus te selecteren, hiermee wordt er in verhouding meer vermogen naar de achterwielen gestuurd voor een dynamischer karakter. Het kiezen voor de '2WD' modus met het DSC (Dynamic Stability Control) systeem uitgeschakeld biedt ervaren bestuurders de mogelijkheid om te genieten van een bijzonder pure belevenis waarbij al het vermogen naar de achterwielen wordt gestuurd.

M specifieke chassis onderstelafstelling

Het chassisontwerp van de nieuwe BMW M5 Touring bestaat uit een vooras met dubbele draagarmen en een multilink achteras met op maat gemaakte kinematica en elastokinematiek, plus een reeks andere speciaal afgestemde componenten. De elektrisch ondersteunde tandheugelbesturing met M Servotronic en variabele stuurverhouding heeft een vaste verbinding met het subframe van de vooras om feedback van de weg en een hoge mate van stuurprecisie te waarborgen. In combinatie met de brede spoorbreedtes en de uitstekende torsiestijfheid van de carrosserie en chassisbevestigingen, belooft deze combinatie de rijeigenschappen waarvoor BMW M modellen bekend staan.

De BMW M5 is ook uitgerust met een standaard adaptief M onderstel, voorzien van elektronisch geregelde dempers en Integral Active Steering. Dit laatste systeem laat de achterwielen tot 1,5 graden meesturen. Door de achterwielen naar wens mee te draaien, wordt de richtingsstabiliteit bij hoge snelheid verbeterd, evenals de wendbaarheid en het comfort tijdens het manoeuvreren op lage snelheid.

Zowel de standaard M Compound remmen als de optionele carbon keramische remmen worden gecombineerd met een geïntegreerd remsysteem dat de bestuurder twee rempedaalinstellingen biedt. Lichtmetalen M wielen (20 inch op de vooras, 21 inch aan de achterzijde) zijn standaard en kunnen optioneel worden uitgerust met sportbanden.

Assistentiesystemen

De standaarduitrusting voor de nieuwe M5 Touring bevat functies zoals de Front Collision Warning, Lane Departure Warning inclusief rijstrookterugkeer met stuurondersteuning, de Evasion Assistant, de Attentiveness Assistant en Speed Limit Info. De optionele Driving Assistant Professional voegt Active Cruise Control met Stop&Go-functie toe, samen met technologie zoals de Steering and Lane Control Assistant en automatische Speed Limit Assist.

De nieuwe M5 Touring is standaard uitgerust met de Parking Assistant Plus inclusief Reversing Assistant. Ondertussen maakt de optionele Parking Assistant Professional het mogelijk om automatisch te parkeren en manoeuvreren over een afstand van maximaal 200 meter en dit te bedienen vanuit de auto of met een smartphone zonder in de auto te zitten.

Uitrusting

Naast het M-specifieke bedieningspaneel op de middenconsole bevat interieur van de nieuwe M5 Touring ook een M lederen stuurwiel met afgeplatte onderkant en verlichte M knoppen, multifunctionele M stoelen met een breed scala aan elektrische aanpassingen en het BMW Curved Display dat, net als de standaard geleverde BMW Head-Up Display, M specifieke weergave bevat. De standaard BMW Live Cockpit Professional brengt ook het BMW Maps navigatiesysteem en de Augmented View functionaliteit op het bedieningsdisplay.

De nieuwe BMW M5 Touring is standaard voorzien van een eigen versie van BMW iDrive. Het is gebaseerd op BMW Operating System 8.5 en ontworpen voor gebruik via de iDrive controller en aanraak- en spraakbediening. De standaard Merino lederen bekleding, de BMW Interaction Bar, airconditioning met vier zones, verwarmde voorstoelen en sfeerverlichting met M-specifieke binnenverlichting, waaronder Welcome and Goodbye Animation spelen een rol in de exclusieve sfeer in het interieur.

De standaarduitrusting van de nieuwe BMW M5 biedt klanten het Bowers & Wilkins Surround Sound systeem, een Wireless Charging opbergvak, Comfort Access, een alarmsysteem en automatische bediening van de achterklep. Tot de optielijst behoren onder andere M Carbon spiegelkappen, een Alcantara-hemelbekleding en actieve stoelventilatie.

De laadcapaciteit van de nieuwe BMW M5 Touring kan worden uitgebreid van 500 tot een maximum van 1.630 liter. De standaard gemonteerde Comfort Access en automatische achterklepbediening maken eenvoudig laden en lossen mogelijk. Het maximale trekgewicht voor de optionele elektrisch wegklapbare trekhaak bedraagt 2.000 kg.