BMW lanceert nieuwe i3

Als vertegenwoordiger van de nieuwe designtaal is de nieuwe BMW i3 direct herkenbaar als een 3-Serie. De karakteristieke proporties van BMW komen tot uiting in het nieuwe 2,5-box design. Opvallende kenmerken zijn de lange wielbasis, de naar achteren aflopende daklijn en de korte overhangen. Het front is vertrouwd, maar toch vernieuwend. De BMW nierengrille en dubbele koplampen vloeien samen in een eigen lichtsignatuur, wat zorgt voor een expressief geheel. De achterzijde, met opvallend horizontale achterlichten, benadrukt precisie en technologische vooruitgang. De breed uitgeklopte wielkasten benadrukken de sportieve uitstraling van de nieuwe i3. Het interieur biedt veel ruimte en benut alle mogelijkheden van het voertuigconcept, dat volledig is afgestemd op elektromobiliteit. Tegelijkertijd straalt het interieur een op de bestuurder gerichte sportiviteit uit. Het nieuwe BMW Panoramic iDrive introduceert ook een nieuwe stap van de kenmerkende BMW-rijdersoriëntatie.

De nieuwe i3 onderscheidt zich door zijn geschiktheid voor lange afstanden. De actieradius bedraagt tot 900 kilometer (op basis van de WLTP-testcyclus). DC-laadvermogens tot 400 kW verkorten de laadtijden. Met de DC-snellader kan onder ideale omstandigheden in 10 minuten tot 400 km aan stroom worden bijgeladen (volgens ISO 12906 in de WLTP-testcyclus). De zesde generatie BMW eDrive-technologie vormt de basis voor deze vooruitgang en bestaat uit efficiënte elektromotoren, 800-volt technologie en nieuwe hoogvoltagebatterijen met ronde cellen. Dankzij het cell-to-pack ontwerp zijn hoge energiedichtheden op pakketniveau mogelijk en is de hoogvoltagebatterij platter. De i3 beschikt bovendien over bidirectionele laadfuncties: Vehicle-to-Load (optioneel vereist AC Charging Professional), Vehicle-to-Home en Vehicle-to-Grid. De Vehicle-to-Grid-functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar in Duitsland in samenwerking met E.ON.

De i3 wordt geproduceerd in de BMW Group Fabriek München, de thuisfabriek van BMW Group. Al meer dan honderd jaar worden in de fabriek in Milbertshofen, in het noorden van München, voertuigen gebouwd. In de afgelopen vier jaar is de fabriek ingrijpend gemoderniseerd: naast een nieuwe carrosseriehal is een moderne voertuigassemblage met logistieke ruimte gerealiseerd. De nieuwe gebouwen bevinden zich in de laatste uitbreidingsfase. Vanaf augustus 2026 start hier de productie van de nieuwe i3. De eerste voertuigen worden vanaf het najaar van 2026 geleverd. Een jaar later wordt het productieportfolio volledig omgeschakeld naar uitsluitend volledig elektrische voertuigen van de Neue Klasse. De fabriek wordt hiervoor op tal van punten gemoderniseerd.