BMW introduceert 7e generatie 7-Serie

De BMW 7-serie Sedan claimt een unieke combinatie van rijdynamiek en comfort over het gehele aandrijflijnengamma: verbrandingsmotoren, Plug-In Hybrids en volledig elektrische varianten, nu met een elektrische actieradius tot 728 km (WLTP) dankzij cilindercellen van de zesde generatie BMW eDrive.

Exterieur

De nieuwe 7-serie Sedan toont het nieuwe gezicht van de luxeklasse van BMW en benadrukt de specifieke interpretatie van de BMW designtaal. Het monolithische uiterlijk maakt de 7-serie Sedan visueel onderscheidend en eenvoudig te herkennen, evenals de nierengrille Iconic Glow en de minimalistische Individual kristalkoplampen als bepalende designelementen van de voorzijde.

Drie BMW M Performance modellen tonen het sportieve karakter dat in het DNA van het merk zit, met tal van modelspecifieke designelementen zoals grote luchtinlaten, verduisterde verlichting en BMW M emblemen. Het M Sportpakket en het M Sportpakket Pro geven de auto een opvallend karakter.

Interieur

Het nieuwe display- en bedieningsconcept BMW Panoramic iDrive met Operating System X is een nieuwe ontwikkeling binnen BMW. BMW Panoramic iDrive is een allesomvattend display- en bedieningsconcept dat digitale displays, fysieke bedieningselementen en software samenbrengt in één samenhangend systeem. De focus ligt op de interactie tussen mens en machine en is ontworpen om informatie geoptimaliseerd aan te bieden. BMW Panoramic Vision is nieuw ontwikkelde projectie van content over het gehele onderste deel van de voorruit met permanent zichtbare informatie. Rijgerelateerde gegevens bevinden zich in het gezichtsveld van de bestuurder; alle overige data is aanpasbaar en zichtbaar voor alle inzittenden.

Het nieuwe Passenger Screen, onderdeel van de standaarduitrusting, is specifiek ontworpen om de voorpassagier tijdens de reis te voorzien van entertainment. Het 14,6-inch full-HD display is te bedienen via multi-touch. De display geeft de voorpassagier volledige toegang tot het aanbod van BMW entertainmentopties, waaronder videostreaming en tv-programma's, gaming, muziek, videogesprekken en meer. Inloggen met een BMW ID is niet vereist. BMW Digital Premium levert het benodigde datavolume. De dataverbinding kan worden gemaakt via mobiele data van de gebruiker (smartphone hotspot) of via een WiFi-netwerk. In tegenstelling tot het Central Display kan het BMW Passenger Screen ook worden gebruikt om entertainment, zoals videostreaming, te bekijken tijdens het rijden. Een geïntegreerde zichtbeschermingsfunctie zorgt ervoor dat de bestuurder gefocust blijft: de interieurcamera detecteert afleiding bij de bestuurder en dimt automatisch het Passenger Screen. Wanneer er niemand op de voorpassagiersstoel zit, schakelt het display over naar een gereduceerde modus die naadloos aansluit op de andere displays en de sfeerverlichting.

Een van de uitrustingsopties voor de nieuwe 7-serie Sedan is het geüpgradede Theatre Screen. Deze is nu ook voorzien van een camera, bijvoorbeeld voor videoconferenties. Het 31,3-inch touchscreen met 8K-resolutie, het Bowers & Wilkins surround sound-systeem en Dolby Atmos-ondersteuning transformeren de achterbank van de nieuwe BMW 7-serie tot een plek voor vermaak. Ook zijn zonweringen voor de zijramen en achterruit aanwezig, die automatisch sluiten wanneer het BMW Theatre Screen wordt ingeschakeld.

Aandrijflijnen

De BMW i7 behaalt een elektrisch rijbereik tot 728 kilometer (WLTP) dankzij de nieuwe hoogvoltage-accu, mede mogelijk gemaakt door het bruikbare energiegehalte (verhoogd tot maximaal 112,5 kWh) met cilindercellen uit de zesde generatie BMW eDrive. De i7 is verkrijgbaar in drie volledig elektrische uitvoeringen: i7 50 xDrive, i7 60 xDrive en i7 M70 xDrive. Met een aanzienlijk verhoogd laadvermogen van 250 kW en tot 630 ampère stroom kan de nieuwe i7 bij snellaadstations onder ideale omstandigheden in 28 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen.

Automatische instellingen voor het laadprofiel verlichten het werk van de bestuurder, evenals routeplanning die is geoptimaliseerd voor laden en voorspellend warmtebeheer voor sneller DC-laden.

Rijdynamiek

22-inch wielen zijn nu af-fabriek leverbaar. Adaptieve tweedelige luchtvering - inclusief elektronisch per wiel aangestuurde dempers - is standaard. De instapoptie Adaptieve Chassis Control met Integral Active Steering belooft extra comfort en wendbaarheid; Adaptieve Chassis Control Professional met Integral Active Steering en actieve rolstabilisatie claimt meer rijcomfort en precisie.

BMW M Performance modellen en modellen zijn uitgerust met het M Sportpakket en M Sportpakket Pro beschikken over speciaal aangepaste ondersteltechnologie om het dynamische karakter van de nieuwe BMW 7-serie Sedan te accentueren.