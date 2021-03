Mulliner levert maatwerk voor Bentley

5 maart 2021 | Bentley Mulliner gaat vanaf heden de meest vergaande wensen vervullen voor het complete Bentley-modellengamma, inclusief de nieuwe Bentayga. Met een uitgebreide lijst met opties voor zowel interieur als exterieur kunnen klanten hun Bentley geheel naar eigen smaak configureren. Bespoke gaat nog een stap verder dan Bentley zelf.

De zogeheten Personal Commissioning Guide biedt een mix van traditionele en moderne opties. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de klant kan elke Bentley een nieuwe esthetiek aannemen. Cliënten kunnen kiezen uit op maat gemaakte lakkleuren, gepersonaliseerde interieurstiksels, gelakt fineer en met tweed afgewerkte portierinzetstukken, om maar een paar van de vergaande opties van Bentley Mulliner te noemen. De opties kunnen de klanten gebruiken om de unieke look en feel van hun nieuwe Bentley nog verder te versterken. Door de Mulliner Visualiser, de nieuwe digitale app van Bentley, die klanten samen met hun dealer kunnen gebruiken, kunnen zij hun persoonlijke wensen vanachter hun beeldscherm beproeven.

Of het nu gaat om leer-, fineer- of stikselopties: Bentley Mulliner biedt keuzes die praktisch elk voorstellingsvermogen te boven gaan. Maatwerk eindigt bij de Bespoke-afdeling in Crewe niet in het interieur van de auto. Naast het standaardpalet van Bentley-lakken, heeft Mulliner een eigen reeks lakkleuren samengesteld. Bentley Mulliner geeft de klant ook de mogelijkheden om gepersonaliseerde kleuren voor zowel het interieur als het exterieur te creëren en te combineren.

Of het nu gaat om een naam, een motief of een embleem, verschillende aspecten van de auto zijn in Crewe op-maat-gemaakt aan te passen. Zo kunnen stoelen en hoogpolige matten worden geborduurd, kan een naam worden toegevoegd aan de verlichte dorpellijsten of kunnen afbeeldingen in een satijnen afwerking op het dashboard worden aangebracht.

Bentley Mulliner verzorgt desgewenst ook extra kleuraccenten om de sfeer in het interieur te versterken. Door middel van stoelbiezen, de afwerking van het tapijt of de stiksels is de look en feel van het interieur volledig 'op smaak' te maken. Het met de hand vervaardigen van de kruisstiksels van een Bentayga-interieur kost een vakman zo'n 44 uur.

Mulliner kan met de Bentayga verder gaan bij Bentley mogelijk was. Zo levert Mulliner een scala aan fineeropties die het interieur van elke nieuwe Bentayga kunnen transformeren. Ook herintroduceert Mulliner bij de Bentayga de optionele Cross Banding Inlays voor het dashboard en de sierlijsten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Australisch fineer met rechte nerf en bij een aantal fineeropties een inleg van buxushout, aangevuld met een Bentley Mulliner-overlay in de kleur zilver of goud. Een delicate techniek zorgt ervoor dat Bentley-klanten de textuur van het hout daadwerkelijk kunnen voelen. De variatie in kleur en nerf van het fineer betekent dat ze allemaal net even anders zijn en daardoor voor een werkelijk uniek Bentley-interieur zorgen. Door gelakt fineer te gebruiken, kan Bentley Mulliner nu alle gefineerde delen van het interieur afstemmen op de lakkleur en de kleur van het interieur.

