Bentley viert 70 jaar design in Crewe

23 september 2021 | Bentley viert de zeventigste verjaardag van zijn eigen designafdeling in Crewe. De eerste Bentley die daar onder verantwoordelijkheid van John Blatchley is ontworpen, was de R-Type Continental uit 1951. De ontwerpafdelingis de afgelopen twintig jaar tien keer zo groot geworden en geƫvolueerd tot een moderne designstudio.

Andreas Mindt is de huidige Director of Design van Bentley. "Het is een eer om te mogen werken aan de evolutie van Bentley's design-DNA, vooral na zeven decennia waarin prachtige auto's in onze studio in Crewe zijn gecreëerd. Hier zijn iconische Bentleys gemaakt die onze stijlkenmerken tot op de dag van vandaag beïnvloeden. Ons designteam is nu bezig met hun volgende kans: het creëren van Bentley's eerste 100% elektrische auto, die de klassieke vormen en details moet vertalen naar een toekomstbestendig ontwerp."

Bij de oprichting van de designafdeling in 1951 was de belangrijkste taak het delen van ideeën, ontwerpvoorstellen en de visie met andere afdelingen van het bedrijf. Dat gebeurde met ontwerpschetsen die als aquarel kunstwerken met de hand waren geschilderd - prachtig gemaakt, maar zonder de mogelijkheid om op een 'undo'-knop te klikken als er een fout werd geconstateerd. De aquarellen werden vervolgens gereproduceerd in technische tekeningen op schaal of op ware grootte om de vorm van de nieuwe auto aan de modelmakers uit te leggen.

Het nieuwste ontwerptijdperk is nu sterk afhankelijk van computers, waarbij designs kunnen worden weergegeven in virtual reality. Designers kunnen hun ontwerpen schetsen in een virtuele wereld die ongeacht waar zij zich bevindenop schermen of via augmented reality is te ervaren. Tegenwoordig maakt scanapparatuur een snellere beoordeling van driedimensionale modellen mogelijk, met een nauwkeurigheid tot op honderdsten van een millimeter. Vervolgens kunnen de meetgegevens rechtstreeks in de ontwerpstudio worden geüpload voor onmiddellijke virtuele referentie.

Pyms Lane is sinds de bouw van de fabriek in 1938 altijd het middelpunt van het hoofdkantoor van Bentley in Crewe gebleven. Dat blijft voor de designafdeling ook in de toekomst zo. De komende maanden verhuist de afdeling naar denieuwe Design Studio op de Bentley Campus.

Het design van Bentley gaat vandaag-de-dag verder dan luxe auto's alleen en omvat ook lifestyle-zaken. Zo passen Bentley Home-meubels in elk huis en kunnen ze worden aangepast aan de persoonlijke smaak van de klant. Elk meubelstuk is individueel, met de hand afgewerkt en combineert traditioneel vakmanschap met nieuwe technologie.

Naast meubilair richt Bentley zich op termijn ook op 's werelds eerste woningen van het merk in Sunny Isles Beach, Miami. Elke woning wordt gebouwd voor eigenaren van luxe auto's en beschikt naast de meest ultieme luxe voorzieningen over een inpandige garage voor meerdere auto's en een gepatenteerde autolift.

Bentley krijgt nieuw entertainmentsystem

31 augustus 2021

Bentley introduceert Flying Spur Hybrid

6 juli 2021

Bentley introduceert Bentayga S

26 mei 2021

Bentley viert 75 jaar productie in Crewe

21 mei 2021