Bentley introduceert Flying Spur Hybrid

6 juli 2021 | Bentley zet met de introductie van de Flying Spur Hybrid voorzichtige stappen naar elektrificatie. De Flying Spur Hybrid bouwt voort op het succes van de derde generatie Flying Spur, maar is dankzij een hybride aandrijflijn de minst milieubelastende Bentley tot dusver. Het model is de eerste telg uit een hybridefamilie waarmee het merk in het kader van de Beyond100-strategie een leidende positie inneemt op weg naareen volledig CO2-neutrale toekomst.

De nieuwe aandrijflijn combineert een 2,9-liter V6-benzinemotor met een elektromotor. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 544 pk (95 pk meer in dan de Bentayga Hybrid) en 750 Nm aan trekkracht. De acceleratie tot 100 km/u kost 4,3 seconden en de topsnelheidbedraagt 285 km/u. De nieuwe aandrijflijn zorgt voor een aanzienlijke beperking van het brandstofverbruik.

De elektromotor van de 'Hybrid' bevindt zich tussen de transmissie en de 416 pk sterke benzinemotor en levert tot 134 pk en 400 Nm koppel. De synchroonmotor met permanente magneet levert direct het volledige koppel voor een fluisterstille acceleratie vanuit stilstand. De E-motor wordt aangedreven door een 14,1 kWh lithium-ion batterij en kan in 2,5 uur tot 100 procent worden opgeladen. Met een bereik van meer dan 700 kilometer is deFlying Spur Hybrid de meest efficiënte Bentley tot nu toe.

Vanbuiten is de Flying Spur Hybrid onder meer herkenbaar aan een 'Hybrid' embleem op het voorscherm, vier ovale uitlaatpijpen en een klepje op het linker achterpaneel waar het oplaadpunt achter schuil gaat. Het interieur van de Flying Spur Hybrid is een combinatie van de geïntegreerde technologieën en materialen met de voorzieningen die nodig zijn voor een plug-in hybrideauto. De automatische Start-Stop-schakelaar is vervangen door een bediening voor de drie E-modi - EV Drive, Hybrid Mode en Hold Mode; waarmee de bestuurder het batterijgebruik tijdens het rijden kan beheren, hoewel de auto dit ook automatisch kan doen. De EV Drive-modus wordt geactiveerd zodra de auto wordt gestart. Deze stand is bedoeld voor stadsritten en kortere trips.

Voor de Flying Spur Hybrid omvatten de connected car-diensten nu ook My Battery Charge, My Car Statistics en My Cabin Comfort. De My Bentley-services zijn toegankelijk voor klanten via een speciale app, zowel voor Apple iOS- als Android-toestellen. De Flying Spur Hybrid heeft een ingebouwde simkaart, waardoor de My Bentley connected car-functies niet langer vereisen dat klanten hun eigen dataverbinding leveren.

