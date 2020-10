Bentley onthult Flying Spur V8

15 oktober 2020 | De Bentley Flying Spur is nu ook leverbaar met Bentley's V8-motor. De 550 pk sterke, dynamische variant van de luxe sedan is specifiek bedoeld voor klanten die het liefst zelf achter het stuur zitten.

Onderzoek toont aan dat Bentley-klanten steeds vaker zelf rijden in plaats van gereden te willen worden. De nieuwste iteratie van de vierdeurs Grand Tourer van Bentley is speciaal voor deze klanten ontwikkeld. De Flying Spur V8 belooft daarom een meer op de bestuurder gerichte ervaring, meer dynamiek en een karakteristieker motorgeluid. Het unieke karakter van de Flying Spur V8 is ook direct te herkennen aan zijn speciale 20 inch 10-spaaks velgen, de V8-emblemen en de vier uitlaatpijpen.

Het hart van de nieuwe uitvoering van de Flying Spur is Bentley's 4,0-liter V8-motor met dubbele turbo's die een piekvermogen van 404 kW / 550 pk produceert en twin-scroll turbo's gebruikt om zijn maximale koppel van 770 Nm te leveren bij iets minder dan 2.000 tpm. Voor zo beperkt mogelijke emissies kan de V8 onder lichte belasting vier van zijn acht cilinders uitschakelen. Het resultaat is een vermindering van het brandstofverbruik van maximaal 16 procent. De V8 stelt de Bentley Flying Spur in staat om in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren en vervolgens te versnellen naar een topsnelheid van 318 km/u.

De Flying Spur V8 is 100 kg lichter dan de W12-versie, waardoor hij wendbaarder en responsiever aan zou voelen en een geheel eigen karakter zou hebben. De nieuwe uitvoering is voorzien van adaptieve luchtvering, Torque Vectoring by Brake, Drive Dynamics Control en elektrische besturing. De Flying Spur V8 is ook uit te rusten met Bentley's 48V elektrische actieve rolstabilisatietechnologie (Bentley Dynamic Ride) en elektronische vierwielbesturing voor meer wendbaarheid. De luchtvering maakt gebruik van luchtveren met drie kamers, die 60 procent meer volume bevatten ten opzichte van die van de vorige generatie Flying Spur. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om te variëren, van sportieve veerkarakteristieken tot luxueus limousine-rijcomfort.

De tegen meerprijs verkrijgbare elektronische vierwielbesturing is geheel nieuw voor de Flying Spur en verbetert volgens de fabrikant zowel de stabiliteit op snelwegen als de wendbaarheid in de stad. Bij manoeuvres op lage snelheid stuurt het systeem de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen. Dit heeft een kleinere draaicirkel en een hogere wendbaarheid tot gevolg, waardoor manoeuvreren en parkeren merkbaar gemakkelijker wordt. Op hogere snelheden stuurt het systeem de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen, waardoor de stabiliteit verder toeneemt tijdens het inhalen of wisselen van rijstrook.

