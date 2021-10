Bentley test Flying Spur Hybrid

28 oktober 2021 | Bentley heeft op een mix van biobrandstof, vervaardigd uit afvalstro en groene elektriciteit, 733 kilometer door IJsland afgelegd met een prototype van de Flying Spur Hybrid. De test maakt deel uit van onderzoeken door Bentley naar het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. De Flying Spur Hybrid in Azure Purple heeft de 733 kilometer in een enkele stint afgelegd.

De trip bevestigt zowel het grote bereik van Bentley's nieuwe Hybrid, het tweede hybridemodel na de Bentayga Hybrid, als het potentieel van biobrandstoffen die kunnen worden gebruikt zonder aanpassingen aan de motor. De gebruikte brandstof voldoet aan dezelfde EN228-norm als gewone benzine die aan de pomp verkrijgbaar is, maar is volledig gemaakt van afvalbiomassa zonder dat de voedselproductie of het natuurlijke ecosysteem daaronder lijdt. De combinatie van deze brandstof en de geëlektrificeerde aandrijflijn van de Flying Spur Hybrid betekent volgens Bentley een totale reductie van 45 procent van de CO2-uitstoot van well-to-wheel, ofwel de ecologische voetafdruk van een EV als de productiekosten van de auto én de gebruikte stroom worden meegerekend.

De Flying Spur Hybrid is ontsprongen aan Bentley's Beyond 100-strategie. Hij combineert een 2,9-liter V6 benzinekrachtbron met een elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 544 pk en 750 Nm aan trekkracht. De marktintroductie van de Flying Spur Hybrid is gepland voor 2022.

Alle modellen in het assortiment van Bentley worden tegen 2024 aangeboden met een hybride aandrijflijn; de eerste volledig elektrische Bentley volgt in 2025.

Hernieuwbare brandstof is een mogelijke stap in de richting van het verminderen van de milieu-impact van Bentley en het ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming. De reis door IJsland is het resultaat van verdere ontwikkeling sinds de hernieuwbare brandstof in juni in de Continental GT3-racer op de Pikes Peak International Hill Climb debuteerde.

De 100 procent hernieuwbare biobrandstof van de tweede generatie die wordt gebruikt, is een nieuwe stap in de moderne chemie. In het productieproces wordt afvalbiomassa zoals stro afgebroken door middel van fermentatie, waardoor ethanol ontstaat. De ethanol wordt omgezet in ethyleen, dat vervolgens door het scheikundig proces van oligomerisatie kan worden omgezet in benzine. De elektriciteit die het hybridesysteem van de auto tijdens de trip gebruikte, was afkomstig van het 100 procent hernieuwbare elektriciteitsnet van IJsland. Dit land is een wereldleider in de productie van hernieuwbare energie; 75 procent van de elektrische energie van IJsland wordt geproduceerd via waterkracht en 25 procent uit geothermische elektriciteit: aardwarmte van vulkanen.

