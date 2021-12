Bentley Continental GT als Mulliner Blackline

30 november 2021 | Bentley gaat zijn Continental GT en GT Convertible ook als Mulliner Blackline aanbieden. Het merk bouwt daarmee voort op de populariteit van het Blackline-pakket dat als optie wordt aangeboden voor het volledige Bentley-gamma.

Waar Bentley's Grand Tourer normaliter vertrouwt op chroomdetails, zijn de Continental GT en GT Convertible nu ook leverbaar met hoogglans zwarte Blackline-accenten. Mulliner biedt de 'darker side' van de vierzitter aan als aanvulling op de opties die al beschikbaar zijn. Denieuwe optie is een antwoord op de toenemende vraag naar hoogglans zwarte aankleding: 38 procent van de wereldwijde bestellingen van de Continental GT-familie bevat deze optie nu al.

Met uitzondering van de Bentley Flying B op de neus is voor de Mulliner Blackline-versies al het chroom van het exterieur uitgevoerd in hoogglans zwart, waaronder de omlijsting van de radiatorgrille. In plaats van de satijnzilveren spiegelkappen die typerend zijn voor een GT Mulliner, zijn de bovenkanten van de spiegels voor de Blackline-versies afgewerkt in glanzend Beluga-zwart. De grille, de kenmerkende Mulliner-ventilatieopeningen en de onderste bumperroosters zijn eveneens in hoogglans zwart uitgevoerd.

De GT Mulliner Blackline-modellen hebben zwart gespoten 22 inch velgen, met zelf-nivellerende naaflogo's voorzien van een chromen ring. Als alternatief komt in de nabije toekomst ook een zwarte Mulliner-velg met contrastgepolijste 'pockets' beschikbaar. Het interieur van de GT Mulliner Blackline blijft ongewijzigd ten opzichte van de bestaande Mulliner-versies. Wijzigingen waren ook niet nodig, want het interieur is vrijwel volledig naar wens aan te kleden als gevolg van het onbeperkte aanbod van Mulliner.

Als onderdeel van de standaard Mulliner Driving Specification is het interieur voorzien van Bentley's unieke 'Diamond in Diamond'-stiksels voor de stoelen, portierbekleding en de achterste zijpanelen. Elke diamant bevat precies 712 individuele steekjes; het complete interieur bevat bijna 400.000 stiksels.

Klanten kunnen bij de GT Mulliner Blackline-modellen kiezen tussen Bentley's 6,0-liter twin-turbo W12 met 635 pk of de 4,0-liter V8, die 550 pk levert.

