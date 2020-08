Bentley start productie Continental Pikes Peak

20 augustus 2020 | Het eerste exemplaar van een gelimiteerde serie van 15 exemplaren van de Pikes Peak Continental GT is door Mulliner gebouwd in de CO2-neutrale fabriek van Bentley in Crewe, Groot-Brittanniƫ. Het Limited Edition-model is voorzien van exclusief Radium by Mulliner-lakwerk, een koolstofvezel bodykit, remklauwen in de kleur Acid Green en Pirelli P Zero Colour Edition-banden. 35 procent van de beschikbare auto's is voorzien van de optionele hill climb-bestickering, die ook de recordauto sierde. Tot de interieur-kenmerken behoren alcantara interieurdelen in combinatie met opvallende, contrasterende stiksels en accenten in de kleur Radium. Andere opvallende zaken zijn koolstofvezel sierlijsten in het dashboard en de portieren inclusief een Pikes Peak-afwerking aan de passagierszijde, en exclusieve B&O speakercovers in geanodiseerd zwart, met een Radium afwerking.

De Pikes Peak Continental GT werd uitgebracht als eerbetoon aan het record dat een standaard Continental GT vorig jaar vestigde tijdens de beroemde Pikes Peak International Hill Climb. De auto scherpte daar het record voor productieauto's met acht seconden aan. De Pikes Peak Continental GT brengt een ode aan die prestatie en is een opvallende gelimiteerde uitvoering die door Bentley Mulliner werd gecreëerd op basis van het nieuwe 'Collections'-portfolio van de divisie.

Alle 15 exemplaren zijn toegewezen aan klanten, waardoor de aflevering van deze speciale uitvoering van de Continental GT in september van start kan gaan. De exemplaren zijn bestemd voor klanten over de gehele wereld, van Nieuw-Zeeland tot de VS. Elk exemplaar eert Bentley's prestaties op de meest veeleisende heuvelklim ter wereld, waar het merk in 2018 het record voor de snelste productie-SUV vestigde en in 2019 het record voor productieauto's verbeterde.

De beste Grand Tourer ter wereld verbeterde de vorige recordtijd die werd neergezet op het 12,42 mijl lange parcours in Colorado met een indrukwekkende 8,4 seconden en was daarmee de snelste productieauto ooit op de Pikes Peak. De door een W12-motor aangedreven Continental GT, die werd bestuurd door drievoudig kampioen Rhys Millen, die ook wel 'King of the Mountain' wordt genoemd, klom bijna 5.000 voet, door 156 bochten, in slechts 10 minuten en 18,4 seconden.

De nieuwe Limited Edition onderscheidt zich door een koolstofvezel bodykit en het opvallende Radium by Mulliner-lakwerk, dat het kleurenschema van de recordauto weerspiegelt. Er zijn ook hoogglans zwarte details toegevoegd in de vorm van de inzetstukken in de voorbumper, het dakpaneel, de buitenspiegels en de oppervlakken aan de achterzijde. Meer dan een derde van de toegewezen auto's is voorzien van de optionele hill climb-bestickering, die verwijst naar de recordauto.

Remklauwen in de kleur Acid Green en Pirelli P Zero Colour Edition-banden op 22 inch Mulliner Driving Specification-velgen in hoogglans zwart behoren tot de standaarduitrusting. Een optionele '100' grille herinnert eraan dat de Continental GT in het jubileumjaar van Bentley deelnam aan een indrukwekkende heuvelklim.

In het interieur is een groot deel van de zachte bekledingsdelen afgewerkt met Alcantara met contrasterende stiksels in de kleur Radium, in combinatie met leder in de kleur Beluga. Het stuurwiel is voorzien van een honingraat stikselpatroon en een streep in het midden, beide uitgevoerd in de kleur Radium, net als in de Pikes Peak GT raceauto. De koolstofvezel sierdelen en bovenzijdes van de portierbekleding worden aangevuld met een Piano Black middenconsole. Het sierdeel aan de passagierszijde is voorzien van een grafische weergave van een deel van het Pikes Peak-parcours, waarbij vijf verschillende afbeeldingen worden gebruikt voor de 15 exemplaren. Ook wordt de recordtijd van 10:18.488 uur aangeduid.

Pikes Peak borduurwerk op de hoofdsteunen van de stoelen in de kleur Radium, een zoomband in de kleur Radium op de matten, Pikes Peak instaplijsten en exclusieve B&O speakercovers in de kleur geanodiseerd zwart met Radium afwerking maken de aantrekkingskracht van het interieur nog groter. Het luxueuze interieur van de Continental GT is voorzien van het Bentley Rotating Display, hoogpolige matten en de zogeheten Front Seat Comfort Specification.

