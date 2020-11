Bentley wordt elektrisch

6 november 2020 | Bentley Motors kiest voor een volledig CO2-neutrale toekomst. Om dit doel te bereiken, wordt de gehele modellijn geƫlektrificeerd. Vanaf 2030 levert Bentley uitsluitend auto's die 100 procent elektrisch zijn.

Binnen het Beyond100-programma richt Bentley zich op een volledig CO2-neutrale toekomst. De fundering van dit doel werd twintig jaar geleden al gelegd. Sindsdien heeft Bentley onder meer het 80 jaar oude hoofdkwartier getransformeerd tot een volledig CO2-neutraal opererende fabriek. In de toekomst blijft Bentley een unieke vorm van luxe mobiliteit bieden met een volledig geëlektrificeerde modellijn. Vanaf 2023 is van elk model een hybrideversie leverbaar. In 2025 lanceert Bentley zijn eerste volledig elektrische auto. Per 2026 biedt Bentley uitsluitend nog plug-in hybride en volledig elektrische modellen aan, terwijl in 2030 alle Bentleys een volledig elektrische aandrijving hebben.

Om in 2030 geheel CO2-neutraal te opereren heeft Bentley een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld, dat wordt doorgevoerd over de gehele organisatie. Het omvat niet alleen de ontwikkeling van geëlektrificeerde modellen, maar ook het terugdringen van de operationele impact op het milieu.

In 2019 werd Bentley's productiefaciliteit in Crewe als CO2-neutraal bestempeld door de Carbon Trust. De fabriek in Crewe zal zijn impact op het milieu blijven verkleinen door het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder terug te dringen, minder afvalwater te produceren, het gebruik van oplosmiddelen in de lakstraat te reduceren en geen plastics meer te gebruiken. Doordat Bentley blijft investeren in hernieuwbare energiebronnen en bebossing, opereert de organisatie in 2030 geheel CO2-neutraal.

Om ook de komende 100 jaar handmatig auto's te blijven bouwen in Crewe heeft Bentley zich voorbereid op een digitale toekomst. Het merk investeert in de bouw van twee nieuwe R&D-faciliteiten, een nieuw testcentrum en een nieuwe kwaliteitsafdeling. Bentley ontwikkelt een netwerk van connected services dat geheel is toegespitst op de individuele wensen en eisen van iedere afzonderlijke klant.

Beyond100 luidt tevens een nieuw tijdperk in voor Bentley Mulliner. Deze afdeling kent nu een portfolio dat bestaat uit Mulliner Classic, Mulliner Collections en Mulliner Coachbuilt. De onlangs gelanceerde Bacalar is het eerste product van Mulliner Coachbuilt. In deze auto zijn dezelfde duurzame materialen toegepast als in de EXP 100 GT concept car.

Bentley onthult Flying Spur V8

15 oktober 2020

Bentley Continental GT als Mulliner

15 september 2020

Bentley start productie Pikes Peak

20 augustus 2020

Bentley vernieuwt Bentayga

1 juli 2020