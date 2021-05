Bentley viert 75 jaar productie in Crewe

21 mei 2021 | Bentley viert het feit dat het 75 jaar auto's bouwt in de iconische fabriek in Crewe. De Mk V, de allerlaatste auto die in Derby is gebouwd voor het Crewe-tijdperk in mei 1946 aanbrak, stond vandaag opgesteld op Pyme Lane terwijl de huidige generatie Bentley-modellen op recordniveau van de productielijn rolden.

Gedurende 75 jaar heeft Bentley in Crewe 197.086 luxe auto's met de hand gebouwd, dat is 97 procent van de totale productie van het merk. Dat is een bijzonder gegeven als bedacht wordt dat slechts 38.933 Bentleys waren gefabriceerd voordat moderne modellen zoals de Continental GT en Bentayga vanaf het begin van deze eeuwop de markt kwamen. Opmerkelijk is ook dat 84 procent van alle auto's die in Crewe voor de Britse markt zijn gemaakt, nog steeds rijdt. Bentley bouwt momenteel 85 auto's per dag; twee decennia terug deed het luxe merk één hele maand over hetzelfde aantal.

Hoewel de geschiedenis van Bentley teruggaat tot 1919, werd Crewe pas in 1938 onderdeel van de geschiedenis van Bentley. Op aardappelvelden langs Pyme Lane verrees toen een fabriek voor de Merlin-vliegtuigmotoren, een belangrijke pijler van de oorlogsinspanningen. De fabriek in Crewe werd verkozen vanwege de sterke transportverbindingen en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten en had op zijn hoogtepunt in 1943 meer dan 10.000 werknemers in dienst. Omdat de autoproductie in Derby in de oorlogsjaren was gestopt, startte de voormalige vestiging van Bentley in 1946 met de bouw van moderne straalmotoren. Dat betekende voor de autobouwer dat er een nieuwe locatie nodig was. Werknemers moesten worden bijgeschoold in technieken die nodig zijn voor de autoproductie, zoals het lakken, anticorrosie-voorbereiding, de carrosseriemontage en houtbewerking.

De Mark VI was de eerste Bentley die volledig in de fabriek in Crewe werd gefabriceerd en ook het eerste model dat Bentley standaard aanbood met een geheel stalen carrosserie. De 4,3-liter zescilinder lijnmotor die het merk bij de lancering gebruikte, werd in 1951 geüpgraded naar een krachtigere 4,6-liter motor. Coachbuilt auto's waren nog steeds beschikbaar, maar de Mark VI luidde het begin in van een nieuw tijdperk voor Bentley en werd één van de bestverkochte modellen in de geschiedenis van het merk. Wat volgde waren veel iconische modellen van hun tijd die in Crewe werden geproduceerd, waaronder de R-Type Continental, Turbo R, Arnage en Azure.

De grootste verandering in Pyme Lane, Crewe, vond ongetwijfeld plaats in 1998. De Volkswagen Group nam Bentley dat jaar over en investeerde onmiddellijk aanzienlijk om de fabriek te moderniseren en het te maken tot wat het nu is. Pyme Lane is nog steeds het middelpunt van het hoofdkantoor van Bentley. Crewe is getransformeerd tot een fabriek die volledig CO2-neutraal is. Bentley is daarmee het eerste luxe automerk dat dit heeft bereikt.

