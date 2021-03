Bentley produceert 200.000ste auto

26 maart 2021 | Bentley heeft een historische mijlpaal bereikt met de productie van de 200.000ste auto in de ruim 100-jarige historie van het merk. Het betreft een Bentayga Hybrid, besteld door een klant uit China. Ter gelegenheid van dit historische moment werd de oudste nog bestaande Bentley, de EXP 2, in het bijzijn van een aantal oudgediende medewerkers verenigd met de Bentayga Hybrid.

Sinds 2003, het jaar waarin de Continental GT werd geïntroduceerd als eerste model van een nieuw tijdperk, verlieten 154.396 Bentleys de fabriek in Crewe. Momenteel produceert het merk dagelijks 85 auto's. Vanaf het jaar van oprichting in 1919 tot en met 2002 leverde Bentley in totaal 44.418 auto's af. Tot deze exemplaren behoren vele iconische modellen, zoals de Bentley Blower, de R-Type Continental, de Mulsanne, de Arnage en de Azure.

Van de Continental GT werden vanaf zijn introductie in 2003 al meer dan 80.000 exemplaren gebouwd. Eerder deze week werd in die lijn de meest dynamische Bentley ooit onthuld: de Continental GT Speed.

De Bentley Bentayga treedt in de voetsporen van de Continental GT. Sinds zijn onthulling in 2015 zijn van 's werelds snelste SUV al meer dan 25.000 exemplaren gebouwd. Naar verwachting overtreft de Bentayga het succes van de Continental GT nog dit decennium, om zo uit te groeien tot de meest succesvolle Bentley allertijden.

In 2005 lanceerde Bentley de Flying Spur. Met inmiddels meer dan 40.000 exemplaren is dit de meest succesvolle luxe sportsedan ter wereld.

Afgelopen november maakte Bentley zijn plannen voor de toekomst bekend met de lancering van de Beyond100-strategie - een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het merk. Bentley wil in 2030 opereren als volledig CO2-neutrale onderneming. Vanaf 2026 bouwt het merk uitsluitend plug-in hybrides en volledig elektrische auto's. In 2030 stapt Bentley over op 100 procent elektrische aandrijving.

