Bentley nu ook te koop in Maastricht

30 juni 2017 | Bentley Maastricht heeft een compleet nieuwe showroom geopend en is daarmee nu een officiële Bentley retail partner. Sinds 21 maart 2017 was Bentley Maastricht al een officiële Servicevestiging.

Sinds Bentley Maastricht in maart van dit jaar een officiële Bentley Servicevestiging werd, heeft het team hard gewerkt aan de volgende stap op weg naar officiële Bentley retail partner: een compleet nieuwe showroom, die voldoet aan alle richtlijnen van het merk en waarin voldoende plaats is voor alle modellen van de groeiende modellenrange van Bentley.

De nieuwe showroom van Bentley Maastricht voldoet in alle opzichten aan de hoge eisen die het merk Bentley aan zijn verkooppunten stelt. Dat betekent onder meer volop ruimte en een elegante aankleding. De grote ronde bar midden in de showroom is daarbij een echte eyecatcher. In deze ambiance komen alle modellen van het merk, inclusief de nieuwe Bentayga, tot hun recht. Uiteraard heeft Bentley Maastricht ook een ruim aanbod modellen beschikbaar voor proefritten.

Bentley maakt, mede door de komst van nieuwe modellen als de Bentayga, een sterke groei door. Dat betekent ook dat de landelijke dekking van officiële retail partners daar op moet aansluiten. Bentley Maastricht heeft nu alles in huis om alle wensen van zijn klanten te kunnen vervullen.