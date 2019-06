Bentley introduceert Flying Spur

11 juni 2019 | Bentley introduceert de nieuwe Flying Spur. Hij zou de luxe van een limousine aan de prestaties van een sportsedan koppelen. De W12-motor is verbeterd verfijnd en daarnaast beschikt de nieuwe Flying Spur over vierwielbesturing en Dynamic Ride. De nieuwe Bentley Flying Spur wordt begin 2020 op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

De nieuwe Flying Spur is met zijn krachtige lijnvoering onmiskenbaar een Bentley. Hij staat op een nieuw platform; vergeleken met zijn voorganger heeft de nieuwe Flying Spur een 13 cm langere wielbasis. Blikvangers in het ontwerp zijn de LED-matrix koplampen met kristaleffect en de achterlichten die het Bentley-logo weerspiegelen. Er is keuze uit diverse 21 inch lichtmetalen velgen en als optie zijn 22 inch Mulliner-velgen beschikbaar. De Flying Spur is de eerst hedendaagse Bentley die is voorzien van een verlichte Flying B-mascotte, die automatisch in de grille kan verzinken. De grille zelf is uitgevoerd in een opvallende combinatie van hoogglans zwart en chromen elementen. Hij verwijst daarmee naar de iconische Bentley S1 Continental Flying Spur uit 1957.

De Flying Spur wordt nu ook geleverd met het Bentley Rotating Display, dat tevoorschijn komt zodra de motor wordt gestart. De weergave van dit 12,3 inch HD-touchscreen is naar eigen wens in te stellen. De 'digital detox'-stand laat het scherm weer wegdraaien. In de middenconsole springen nieuwe ventilatieopeningen in het oog. De inspiratie voor de lederen deurafwerking met 3D diamant-stiksels is afkomstig van de Bentley EXP 10 Speed 6 design concept. De nieuwe stoelen van de Flying Spur hebben naast uitgebreide verstelmogelijkheden ook verwarmings-, ventilatie- en massagefuncties. Tussen de twee achterstoelen bevindt zich een wegklapbare centrale armsteun. Als deze stoelen niet worden gebruikt, zijn de hoofdsteunen weg te klappen.

De W12 van de Flying Spur beschikt over een motormanagementsysteem van de nieuwste generatie. De relatief compacte krachtbron levert een vermogen van 467 kW / 635 pk en een maximumkoppel van 900 Nm. De W12 is gekoppeld aan een achttraps automatische transmissie met dubbele koppeling, die ook in de Continental GT wordt gebruikt. De 7e en 8e versnelling zijn overdrives en daarmee zeer geschikt voor comfortabel en brandstofbesparend rijden. De Flying Spur accelereert in 3,8 seconden van 0-100 km/u en haalt in de zesde versnelling een topsnelheid van 333 km/u. Dankzij adaptive tailpipe control kan de bestuurder zelf het uitlaatgeluid selecteren.

De vierwielaandrijving met variabele aandrijfkrachtverdeling maakt het mogelijk om alleen met achterwielaandrijving te rijden. Zodra de omstandigheden er om vragen, wordt er automatisch ook aandrijfkracht naar de voorwielen gestuurd. Met dit nieuwe systeem reageert de Flying Spur nog directer op insturen en is het weggedrag nog beter uitgebalanceerd. Met de Drive Dynamics Mode kan de bestuurder kiezen uit de rijstanden Comfort, Bentley en Sport.

Eveneens nieuw voor de Flying Spur is de elektronisch aangestuurde vierwielbesturing. Bij lage snelheden zorgen tegensturende achterwielen voor een kortere draaicirkel en daarmee voor extra wendbaarheid. Bij hoge snelheden dragen meesturende achterwielen bij aan nog meer stabiliteit.

De Flying Spur maakt gebruik van driekamer-luchtvering. Vergeleken met het vorige model is het luchtvolume in de dempers met 60 procent toegenomen. Dat maakt een nog ruimere bandbreedte tussen comfortabel en sportief rijden mogelijk. Continuous Damping Control (CDC) stemt de demping altijd af op de actuele rijomstandigheden. Dankzij een 48V elektrisch systeem kan de Bentley Dynamic Ride de weerstand van de stabilisatoren aanpassen: van soepel voor optimaal comfort tot stevig voor (extra) dynamiek.

Bentley levert de Flying Spur met assistentiesystemen zoals Traffic Assist, City Assist en de dodehoek-assistent. Night Vision en het head-up display helpen de bestuurder om op de weg te focussen. De Top View Camera maakt de auto en zijn omgeving in vogelvlucht zichtbaar. Uiteraard zijn ook automatische parkeerfuncties inbegrepen. Dankzij LED-matrix koplampen is het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. Standaard is een 650W audiosysteem met tien speakers aan boord. Als optie zijn audiosystemen van Bang & Olufsen (1.500 W, 16 speakers) of Naim (2.200 W, 19 speakers met actief bassysteem in de voorstoelen) beschikbaar.

Met Mulliner kan Bentley zelfs de meest individuele klantenwensen invullen. Voor de nieuwe Flying Spur heeft Mulliner diverse speciale voorzieningen ontwikkeld, zoals stoelen met 3D diamant-stiksels en bijpassende deurafwerkingen, Mulliner 22 inch lichtmetalen velgen, in de stoelleuning geborduurde Bentley-wings en sportpedalen. Uiteraard zijn er ook volop keuzemogelijkheden voor de kleuren van het exterieur en interieur. Voor het interieur is er keuze uit verschillende afwerkingen, waaronder het exclusieve openporige walnoothout.