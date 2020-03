Bentley introduceert Bacalar

3 maart 2020 | Bentley Mulliner, de oudste carrosseriebouwer ter wereld, presenteert de Bacalar: een zeer exclusieve tweezits open Bentley, die in een oplage van 12 stuks wordt geproduceerd. De Bacalar ademt pure luxe en zijn W12 levert prestaties in alle rust. De Bacalar staat niet op zichzelf: de nieuwe divisie Bentley Mulliner Coachbuilt introduceert in de toekomst meer 'bespoke' modellen.

De nieuwste creatie van Bentley Mulliner dankt zijn naam aan Laguna Bacalar, een meer op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. De tweezits Bentley Bacalar is een dakloze 'barchetta', die overduidelijk is geïnspireerd op de EXP 100 GT concept car, die Bentley begin 2019 ter ere van het 100-jarige bestaan van het merk presenteerde. Ook het feit dat hij behalve de deurhendels geen carrosserie-elementen deelt met de Continental GT, illustreert zijn karakter. De Bacalar oogt krachtig en sportief dankzij de grote spoorbreedtes, de horizontale lichtunits vóór en achter in EXP 100 GT-stijl en de exclusieve 22 inch lichtmetalen velgen. De naam Bacalar is aan de achterzijde 'verborgen' achter een duurzame lak op basis van rijstkaf. Diverse carrosserie-elementen zijn van aluminium en de deuren en de wielkasten zijn van koolstofvezel. Elke Bacalar wordt in overleg met individuele klanten gepersonaliseerd. Alle 12 exemplaren zijn inmiddels toegewezen.

De Bacalar heeft een compacte cockpit die de twee inzittenden als het ware omarmt. Achter de twee zitplaatsen bevindt zich een ruimte die op maat is gemaakt voor exclusieve reistassen, die de Italiaanse specialist Schedoni speciaal voor de Bacalar ontwierp. En er zijn meer exclusieve accenten zoals bronzen details op diverse bedieningselementen en het gebruik van het fijnste Beluga-leder in combinatie met het traditionele Bentley-leder en wol. Ook voor het interieur geldt dat de klant het laatste woord heeft in de afwerking. Elke Bacalar is uiteraard uitgevoerd met het Bentley Rotating Display. De weergave van dit grote scherm is naar eigen wens in te stellen.

Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Bacalar. Het hout dat in de Bacalar is verwerkt, komt bijvoorbeeld van natuurlijk omgevallen bomen, die duizenden jaren in turfvelden, meren en rivieren in The Fenlands of East Anglia hebben gelegen. Ook diverse andere materialen (textiel, wol) worden op basis van de wensen van de klant volgens traditionele methoden met de hand be- en verwerkt. Dat gebeurt in de Bentley fabriek in Crewe, de eerste CO2-neutrale productiefaciliteit van een luxemerk.

De Bentley Bacalar beschikt over een 6,0-liter W12 TSI met een vermogen van 478 kW / 560 pk in combinatie met een automatische achttraps transmissie met dubbele koppeling. Het adaptieve onderstel maakt gebruik van Bentley's intelligente 48V Dynamic Ride System in combinatie met luchtvering.

Mulliner startte in de jaren 1500 als zadelmaker. Rond 1760 kwam de focus op carrosseriebouw te liggen. Zo bouwde Mulliner postkoetsen voor The Royal Mail. Toen de automobiel zijn intrede deed, bewoog Mulliner mee. In 1923 ontwikkelde het toen nog zelfstandige bedrijf een 3,0-liter tweezits Bentley voor de Olympia Show in Londen. Dit was de start van de innige samenwerking tussen Mulliner en Bentley. Alleen al in de jaren '20 van de vorige eeuw bouwde Mulliner 240 koetswerken voor Bentley-chassis'. Misschien wel de beroemdste Mulliner-creatie is de R-Type Continental uit 1952. Deze Bentley wordt nog altijd als een van de mooiste auto's ooit beschouwd. Mulliner werd in 1959 officieel onderdeel van Bentley. Op dit moment heeft Mulliner 40 mensen in dienst: van specialisten met 40 jaar ervaring tot stagiairs. Samen laten zij de rijke historie van 'coachbuilding' voortleven in modellen als de Bacalar.

