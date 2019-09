Autoshow | Het is bijna 2020. En dat is meer dan alleen een bijzonder getal. Vanaf 2020 moeten autofabrikanten gaan betalen voor iedere gram CO2 die hun auto's uitstoten nog voordat ze worden verkocht. En dat betekent: alle merken brengen in 2020 elektrische auto's uit. Bovendien is de autoshow zelf aan verandering onderhevig. Autozine doet verslag van misschien wel de laatste Internationale Autoausstellung (IAA) van Frankfurt?

Er verandert meer dan alleen de manier waarop auto's worden aangedreven. De laatste jaren zijn steeds minder merken aanwezig op autoshows en dat is niet anders in Frankfurt. Een jaar geleden waren op de Autosalon van Parijs zoveel merken afwezig, dat het een Frans onderonsje werd. De autoshow van Frankfurt is overduidelijk een thuiswerdstrijd voor de Duitse merken.

De Duitse merken

Daarvan brengt Volkswagen veruit het belangrijkste nieuws mee naar Frankfurt. Met ingang van 2020 heeft Volkswagen een nieuw logo, een nieuw slogan en natuurlijk nieuwe modellen. Op de stand van Volkswagen is geen auto met een verbrandingsmotor te vinden, alles is elektrisch!

De ID.3 is een middelgrote gezinsauto, maar dan wel een waarbij vooruitgang voorop staat. Terwijl de Volkswagen e-Golf vooruitgang brengt in een vertrouwde verpakking, schreeuwt de ID.3 innovatie uit. De vormgeving heeft een enorme sprong gemaakt, vooral binnenin de auto. Het belangrijkste is: deze elektrische auto moet minder kosten dan een vergelijkbare auto met benzinemotor en daarmee wil Volkswagen de autowereld definitief veranderen. Met Volkswagen voorop uiteraard. Afgaande op de specificaties en de korte kennismaking in Frankfurt lijkt Volkswagen alles in huis te hebben om dat ook daadwerkelijk te realiseren!

Ook zustermerk Porsche gaat elektrisch en wel met de Taycan. Deze grote vierpersoons sportwagen zet de prestaties neer waar de benzinegestookte tweezitters van Porsche nog een puntje aan kunnen zuigen. Bovendien zet Porsche nieuwe stappen met betrekking tot opladen: ook in dit opzicht is de Taycan een echte snelheidsduivel (en een vernieuwer!)

Audi heeft al een elektrische auto in het gamma (de e-tron) en laat op de stand middels vier conceptcars zien in welke richtingen het merk zich ontwikkelt. Naast de eerder getoonde luxe, sportieve en stadse conceptcar toont Audi in Frankfurt een elektrische off-roader. De kans dat deze spectaculaire AI:TRAIL in productie gaat is nihil, het gaat om de vernieuwende ideeën. Zo geeft de AI:TRAIL geen koplampen, maar drones die voor de auto uitvliegen en zo het pad verlichten.

Skoda en Seat zullen hun bestaande kleinste modellen voortaan als elektrische auto's gaan leveren. CUPRA, de sportieve tak van Seat, toont de Tavascan: een elektrisch aangedreven conceptcar waarmee CUPRA de technische mogelijkheden verkent. Dit betreft niet alleen de aandrijving, maar ook de ontwerpstijl.

Opel toont de gefacelifte Astra en de geheel nieuwe Corsa. De Corsa zal leverbaar zijn met traditionele verbrandingsmotoren en als elektrische Corsa-e. Daarbij wil Opel het verschil tussen elektrisch en niet-elektrisch rijden zo klein mogelijk maken. De diverse uitvoeringen zien er daarom vrijwel hetzelfde uit.

BMW had altijd een complete hal voor zichzelf, maar lijkt in 2019 gedecimeerd te zijn. Op een uiterst bescheiden stand toont BMW het huidige productgamma plus twee conceptcars: de "Concept 4" en "i Hydrogen NEXT" (ontwikkeld in samenwerking met Toyota). Een leuk weetje: helemaal achterin de stand staat de "X6 Vantablack". Deze X6 is behandeld met een lak die vrijwel geen licht reflecteert en daarmee is deze ultieme zwarte auto een ronduit bizarre verschijning.

Een elektrische MINI werd al jaren aangekondigd, maar vanaf 2020 is de Mini Electric dan eindelijk een feit.

De prijs voor de mooiste stand gaat zonder twijfel naar Mercedes-Benz. Alhoewel minder groots dan voorheen, heeft Mercedes-Benz een compleet gebouw met meerdere verdiepingen voor zichzelf. Daar wordt de bezoeker echt ondergedompeld in een Mercedes-Benz beleving. Die is voor 2019: groen, elektrisch en veelbelovend. Het gehele paviljoen is gehuld in planten en warme kleuren. Op schermen zo hoog als twee verdiepingen worden beelden van ongerepte natuur getoond. Op de begane grond is een groot podium waar de nieuwste modellen af en aan rijden. Voorheen was dat lastig te realiseren vanwege de uitlaatgassen, maar alle nieuwkomers bij Mercedes-Benz zijn deels danwel geheel elektrisch aangedreven.

Letterlijk en figuurlijk ster van de show is de EQS: een voorloper van de elektrisch aangedreven S-Klasse. Mercedes-Benz benadrukt dat het hier slechts een conceptcar betreft, maar dat elementen van de vormgeving en de techniek wel degelijk hun weg naar een uiteindelijke elektrische S-Klasse zullen vinden.

De overige primeurs

De Autoshow van Frankfurt is grotendeels een Duits feestje, maar dat wil niet zeggen dat er alleen Duitse merken op de show staan. Zo brengt Hyundai een bijzondere conceptcar mee: de 45. De 45 is een moderne interpretatie van de eerste modellen van Hyundai (o.a. de Pony) en is een eerste opzet naar een nieuwe lijn van geheel elektrisch aangedreven modellen van het merk.

Op de korte termijn is het belangrijkste nieuws bij Hyundai de komst van de geheel nieuwe i10 (traditioneel, met benzinemotor). Deze compacte en voordelige gezinsauto is niet alleen ruimer van binnen geworden, maar heeft ook veel meer karakter gekregen. Dit gaat zelfs zo ver, dat er ook een sportief aangeklede versie van de i10 komt: de N-Line. Zowel de gewone i10 als de i10 N-Line beleven hun wereldprimeur in Frankfurt.

Het grootste niet-Duitse nieuws is de nieuwe Land Rover Defender. Buiten staan al Defenders op spectaculaire kunstmatige terreinen opgesteld. Binnen schittert de New Defender tussen de overige modellen. Aanvankelijk wordt de Defender met conventionele benzine- en dieselmotoren geleverd, maar een plug-in hybride is voor 2021 aangekondigd.

De favoriet van de Autozine redactie is de Honda e. Het publiek denkt daar schijnbaar net zo over, want op geen enkele andere stand moest de fotograaf zo lang wachten om een "schoon" plaatje van een auto te kunnen schieten. De guitige elektrisch aangedreven stadsauto is al op vele autoshows als conceptcar en prototype getoond, maar in Frankfurt wordt het uiteindelijke productiemodel getoond.

De verschillen met het laatst getoonde prototype (in Genève) zijn minimaal: het logo is niet langer verlicht (omdat dat niet mag volgens Europese wetgeving), de mat-witte kleur is verruild voor glimmend wit en onderhuids zijn kleine wijzigingen aangebracht om de "e" veiliger te maken. De Duitse prijs bedraagt net geen 30.000 euro en aangezien over elektrische auto's geen CO2-belasting hoeft te worden betaald, zal de prijs in Nederland niet veel verschillen. Gezien de geringe actieradius van iets meer dan 200 km (WLTP) wordt deze retro Honda daarom helaas een duur speeltje.

De Chinezen

Heel veel automerken zijn afwezig op de IAA 2019, nieuwe automerken doen juist hun intrede. De Chinezen komen er namelijk aan! Ze hebben bovendien zulke grote stands, dat de "oude" merken soms letterlijk in hun schaduw staan. Het motto van de Chinese nieuwkomers lijkt te zijn: als de conventionele merken niet innoveren, dan doen wij dat wel. Een compleet nieuw merk is "Faw Hongqi", dat in Frankfurt debuteert met een intimiderende sportwagen alsmede een "over the top" SUV.

Heel wat serieuzer is het merk "The Great Wall". Dat had zich al eerder op Europese autoshows laten zien en start nu een submerk. "Wey" (genaamd naar de oprichter van het merk) wordt de luxe tak van The Great Wall. Wey verkoopt inmiddels de eerste auto's in China. Deze grote SUV's met hybride-aandrijving zijn in Frankfurt te zien, maar nog niet te koop. De hier getoonde conceptcars met geheel elektrische aandrijving en verregaande integratie met "smart homes" zijn gepland voor 2023 in Europa.

Byton heeft zich al eerder gepresenteerd met conceptcars en toont het definitieve productiemodel van de "M-Byte" in Frankfurt. Ten opzichte van de conceptcar is het productiemodel korter en hoger, waarmee het meer SUV dan crossover is geworden. De elektrische aandrijving, beeldenschermen over de gehele breedte van het interieur alsmede verregaande integratie van zelfrijdende functies zijn gebleven. Ook de productie ligt op schema: eind 2019 rollen de eerste exemplaren van de band. Vanaf 2020 is de Byton M-Byte in China te koop en een jaar later (als alle kinderziektes er uit zijn) breidt Byton uit naar Europa.

Tenslotte

Omdat er zo veel merken afwezig zijn, staat een deel van de hallen leeg. En omdat niet iedereen zit te wachten op vernieuwing, is een gehele hal gewijd aan oldtimers. In hal 4 hangt een ouderwets vertrouwde lucht van olie en daar staan de auto's die in ieders geheugen staan gegrift te glimmen alsof ze net uit de showroom zijn komen rijden. Liefhebbers en handelaars tonen hun collecties en zorgen zo toch nog voor een vertrouwd gevoel in deze sterk veranderende autowereld.

Conclusie

Als er één conclusie kan worden getrokken na een bezoek aan de Internationale Auto Ausstellung (IAA) 2019 van Frankfurt, dan is dat wel: wie geen elektrische auto kan leveren, telt binnenkort niet meer mee. Veel autofabrikanten gaan daarom nu al in de verdediging en tonen zich niet meer op autoshows. Het aantal aanwezige automerken is gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden (de organisatie probeert dit getalsmatig te compenseren met kleine stands van toeleveranciers en accessoire-handelaars). De autofabrikanten die wel aanwezig zijn, hebben veel kleinere stands met een veel eenvoudigere opzet dan voorheen. Een dagje uit om te genieten van de pracht en praal die de autowereld te bieden heeft zit er daarom niet meer in.

Alleen de merken die klaar zijn voor de elektrische auto zijn prominent aanwezig. Volkswagen domineert de show met de ID.3 en wil zelfs de gehele autowereld veranderen. Ook de andere primeurs betreffen vrijwel allemaal elektrische of deels elektrisch aangedreven auto's. Tegelijkertijd komen de Chinezen steeds dichterbij door te innoveren op het moment dat de conventionele merken dat (nog) niet doen of durven. Volgend jaar zullen we zien wat de juiste strategie was. Eén ding is zeker: we staan aan de vooravond van grote veranderingen.