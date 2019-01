Audi vernieuwt TTS Coupe en Roadster

21 januari 2019 | De vernieuwde Audi TTS voor modeljaar 2019 komt sneller uit de startblokken. Dankzij een nieuwe zeventraps S-Tronic-automaat met dubbele koppeling is het acceleratievermogen van zowel de Coupé als de Roadster nog verder aangescherpt. Speciaal voor de liefhebbers van exclusiviteit is de nieuwe TTS er direct ook als extra complete TTS competition.

De Audi TTS is meteen te herkennen als sportief topmodel binnen de TT-serie. Hij onderscheidt zich onder meer met een Singleframe grille en buitenspiegels in mat aluminium, een frontsplitter die links en rechts doorloopt in de luchtinlaten, roosters onder de achterlichten, een achterdiffuser en een uitlaatsysteem met vier eindstukken.

Voor de aandrijving van de Audi TTS zorgt een 2.0 TFSI-motor met 225 kW / 306 pk en maximaal 400 Nm koppel, dat beschikbaar is tussen 2.000 en 5.300 tpm. Daarmee is de krachtbron 20 Nm sterker dan voorheen. De vernieuwde Audi TTS is standaard uitgerust met een zeventraps S-Tronic-automaat met dubbele koppeling en Quattro-vierwielaandrijving.

Als TTS Coupé accelereert hij in 4,5 seconden naar 100 km/u. De TTS Roadster heeft daar 4,8 seconden voor nodig. Beide modellen hebben een topsnelheid die elektronisch is begrensd op 250 km/u. Ook zijn ze voorzien van instelbare dempers (Audi magnetic ride) en variabele stuurbekrachtiging. Een partikelfilter is standaard op de TTS.

Audi levert de vernieuwde TTS met 18 inch lichtmetalen velgen. Andere velgen in de maten 18 en 19 inch zijn ook te bestellen, alsmede speciale 20 inch exemplaren van Audi Sport. Er zijn twee nieuwe carrosseriekleuren (Pulse oranje en Turbo blauw), de Audi virtual cockpit heeft nu een extra sportscherm en de S sportstoelen zijn voorzien van kleurrijke contraststiksels.

Een highlight op de uitgebreide optielijst van de Audi TTS is het Pro Line Plus pakket. Voor een meerprijs van € 5.900 krijgt de TTS daarmee aanvullend MMI navigatie plus, snelheidslimietherkenning, het Bang & Olufsen Sound System, een middenarmsteun vóór, comfortairconditioning, LED-koplampen, het lichtpakket, parkeerhulp achter en het lederpakket.