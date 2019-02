Audi vernieuwt TT RS Coupe en Roadster

6 februari 2019 | Audi Sport heeft zijn TT-topmodel gereed: met een nog agressiever uiterlijk toont de nieuwe TT RS zijn ware potentieel. De 2.5 TFSI levert 294 kW / 400 pk in combinatie met de onmiskenbare vijfcilindersound. De nieuwe Audi TT RS is te bestellen vanaf eind februari en staat in maart bij de Audi-dealer.

De nieuwe Audi TT RS oogt, met zijn nieuwe front en opvallende achterzijde, sportiever dan voorheen. Het Quattro-logo is voorzien van een matte titaniumlook en is gepositioneerd in het onderste gedeelte van de zwarte Singleframe-grille. De luchtinlaten op de hoeken zijn opnieuw groter van stuk en verschaffen de TT RS een breed voorkomen. Om een betere koeling te realiseren, zijn er extra radiateuren toegevoegd achter de typerende RS-honingraatgrille. De sportief vormgegeven en doorlopende voorspoiler geeft de lage voorzijde een op de autosport geïnspireerd uiterlijk mee. De nieuw ontworpen dorpels zijn voorzien van een glanzend zwarte inleg. Tenslotte zijn de spiegelkappen te verkrijgen in carrosseriekleur, aluminiumlook, hoogglans zwart en koolstofvezel.

Aan de achterzijde valt de vaste achterspoiler met vleugeltjes aan weerszijden op die deel uitmaken van het aerodynamische concept. Ze zorgen zowel voor betere prestaties als een verbeterde efficiency. De kenmerkende RS-achterzijde krijgt verder gestalte door de verticale designelementen aan weerszijden boven de diffusor en twee grote ovale uitlaatpijpen.

De Audi TT RS biedt sportieve prestaties dankzij zijn vijfcilinder met 294 kW / 400 pk, 480 Nm koppel en Quattro-vierwielaandrijving. De Coupé sprint in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De prestaties gaan vergezeld van het onmiskenbare geluid van de vijfcilinder. De ontstekingsvolgorde 1-2-4-5-3 wisselt de ontstekingen af tussen aangrenzende cilinders en die ver uit elkaar staan. Vorig jaar won Audi met de 2.5 TFSI-motor de felbegeerde International Engine of the Year Award voor de negende keer op rij. De turbomotor put zijn vermogen uit een cilinderinhoud van 2.480 cm3. Het maximumkoppel is beschikbaar tussen de 1.950 en 5.850 toeren. Ten slotte is de topsnelheid begrensd op 250 km/u of optioneel op 280 km/u.

De vijfcilindermotor is gekoppeld aan de zeventraps S-Tronic automatische transmissie met dubbele koppeling, terwijl de permanente Quattro-vierwielaandrijving het vermogen verdeelt via een meerplaatskoppeling. De wielafhankelijke koppelregeling maakt de bediening flexibeler en veiliger. Met het Audi drive select dynamic handling systeem kan de bestuurder de Quattro-vierwielaandrijving en andere componenten - zoals de besturing, S tronic-automaat, motorkarakteristiek en uitlaatkleppen - instellen op de gewenste rijdynamiek. De vier beschikbare modi hiervoor zijn Comfort, Auto, Dynamic en Individual.

Het relatief lage gewicht van 1.450 kg (TT RS Coupé zonder bestuurder) en de sportieve ophanging vormen het fundament van zijn handling. De progressieve besturing is specifiek aangepast op de TT RS en belooft een nauw contact met de weg. Het RS-sportonderstel en magnetic ride adaptieve dempercontrole zijn optioneel verkrijgbaar. De bediening hiervan is eveneens geïntegreerd in drive select.

De bediening en displays zijn volledig gericht op de bestuurder. De RS-sportstoelen zijn standaard voorzien van een ruitpatroon in Alcantara en optioneel van honingraatmotief in Nappa-leer. Verder zijn RS-logo's aangebracht op de stoelen, het stuurwiel, de instaplijsten en bedieningsknoppen. Het 12,3 inch grote interieurdisplay toont specifiek RS-informatie op gebied van bandenspanning, koppel en g-krachten. Bij handmatig schakelen geeft een indicator aan, zodra het maximale toerental is bereikt, wanneer op te schakelen. Het RS-sportstuur is - naast leer en schakelpaddels - voorzien van een startknop en de bediening van Audi drive select.

Meer informatie over en prijzen van de Audi TT RS Coupé en Roadster worden in aanloop naar de Nederlandse introductie bekendgemaakt.