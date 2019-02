Audi TT

Vernieuwde Audi TT RS nu te bestellen

22 februari 2019 | De vernieuwde Audi TT RS-uitvoeringen staan klaar voor hun debuut in Nederland en zijn inmiddels te bestellen. De Coupé is er vanaf 94.630 euro en de Roadster vanaf 97.630 euro. Beide beschikken ze over de veelgeprezen 2.5 TFSI vijfcilinder, die opvalt door zijn vermogen van 294 kW / 400 pk, en door zijn onmiskenbare geluid. Om maatwerk te maken van elke TT RS zijn er speciale RS en Audi exclusive designpakketten.