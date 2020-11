Audi TT als competition plus

24 november 2020 | Audi breidt de TT-serie uit met de nieuwe Audi TTS competition plus. Deze extra potente versie van de TTS Coupé en Roadster is voorzien van sportieve extra's en een vermogen van 235 kW / 320 pk. Eveneens nieuw voor de Audi TT- en TTS-serie is de 'bronze selection' uitrusting van Audi Sport GmbH. Dit pakket versterkt het design van de Coupé en Roadster met bronskleurige accenten.

Als 'competition plus' geeft de Audi TTS nadrukkelijk blijk van zijn sportieve aspiraties. De TFSI-krachtbron in de TTS competition plus is nu goed voor een vermogen van 235 kW / 320 pk en een maximumkoppel van 400 Newtonmeter. Daarmee accelereert de Coupé vanuit stilstand in 4,5 seconden naar 100 km/u (Roadster: 4,8 sec.). De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. In de TTS competition plus wordt de TFSI turbo-benzinemotor standaard gecombineerd met een 7-traps S tronic-automaat met dubbele koppeling, Quattro permanente vierwielaandrijving en Audi magnetic ride schokdempers.

Andere zaken die bij de TTS competition plus tot de standaarduitrusting behoren, zijn LED-koplampen, Audi-ringen op de dorpels, privacy glass (enkel Coupé), rode remklauwen en 20 inch hoogglans zwarte tienspaaks velgen. De vaste achtervleugel en diverse andere in donkere tinten uitgevoerde exterieur-voorzieningen, waaronder de zwarte Audi-ringen voor en achter, versterken de sportieve ambities.

Het interieur van de Audi TTS competition plus onderscheidt zich onder meer door de 12,3 inch grote Audi virtual cockpit, exclusieve lederen bekleding met bijbehorende in leer afgewerkte sierdelen, carbondetails en een met Alcantara en leer bekleed, afgevlakt stuur met 12-uurs markering van Audi exclusive.

Voor wie prijs stelt op meer exclusiviteit, is er nu de 'bronze selection' uitvoering van Audi Sport GmbH voor zowel de reguliere TT als de TTS. Zoals de naam al doet vermoeden worden daarbij delen van de stoelbekleding, de console en ventilatieopeningen in een bronzen kleur uitgevoerd, met bijbehorende koperkleurige sierstiksels voor de sportstoelen plus. Uiterlijk is deze 'bronze selection' te bestellen in de kleuren Chronos grijs, Glacier wit en Mythos zwart, kleuren die samengaan met de bronskleurige 20 inch vijfspaaks velgen. De Audi-ringen op de dorpels zijn eveneens in brons uitgevoerd. Naast LED-verlichting voor en achter beschikken de 'bronze selection' modellen over een B&O sound system, aluminium sierdelen en een uitgebreider leerpakket. Achter is deze uitvoering te herkennen aan verchroomde einddempers van het uitlaatsysteem aan weerszijden van de auto (de TTS krijgt uiteraard de twee bekende dubbele pijpen). De honingraat Singleframe-grille is bij de TT 'bronze selection' bovendien in hoogglans zwart uitgevoerd en bij de TTS in mat titaniumzwart.

De prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Audi TTS competition plus en het 'bronze selection' pakket voor de Audi TT en TTS worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie in het eerste kwartaal van 2021 bekendgemaakt.

Op zoek naar een Audi TT?

DAS import heeft er 294 vanaf € 22.405,-

Audi TT RS 2019 nu te bestellen

22 februari 2019

Audi vernieuwt TT RS Coupe en Roadster

6 februari 2019

Audi vernieuwt TTS Coupe en Roadster

21 januari 2019

Audi start verkoop vernieuwde TT

20 december 2018