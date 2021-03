Audi TT nu als 40 TFSI

26 maart 2021 | Met de beschikbaarheid van de 145 kW / 197 pk sterke 40 TFSI-uitvoeringen is de Audi TT er voortaan vanaf 60.995 euro. Zowel de TT Coupé als de TT Roadster wordt als 40 TFSI altijd geleverd in de sportieve Pro Line S-uitvoering. Voor wie meer sportiviteit wenst, is er de 45 TFSI Pro Line S Competition.

De Audi TT 40 TFSI-uitvoeringen worden aangedreven door een 2,0-liter TFSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 145 kW / 197 pk. Via een automatische zeventraps S-Tronic transmissie met dubbele koppeling wordt de aandrijfkracht van de direct ingespoten turbo-benzinemotor op de voorwielen overgebracht. De Audi TT 40 TFSI Coupé noteert een topsnelheid van 246 km/u en een theoretisch gemiddeld verbruik van 6,7 l/100 km (CO2: 153 g/km).

De Audi TT 40 TFSI Coupé en Roadster worden standaard geleverd in de sportieve Pro Line S-uitvoering. Dat betekent dat S-Line en het S-Line exterieur standaard zijn inbegrepen. Hiermee krijgt de Pro Line S sportieve voorzieningen zoals een verlaagd sportonderstel, S-sportstoelen, bekleding in een combinatie van stof en leder, met leder bekleed sportstuur, grille in honingraatdesign en blades in de sportief gestylde voorbumper. In het interieur voorziet de Pro Line S-trim onder meer in Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, comfortairconditioning, Audi sound system, lichtpakket, parkeerhulp achter en het lederpakket.

De Audi TT 40 TFSI Coupé Pro Line S is leverbaar vanaf € 60.995, de TT 40 TFSI Roadster Pro Line S is er vanaf € 64.165.

In het vernieuwde aanbod is de Audi TT er ook als 45 TFSI met een 180 kW / 245 pk sterke 2.0 TFSI inclusief S-Tronic-transmissie. De TT Coupé en Roadster met deze aandrijflijn worden standaard geleverd in de extra sportieve Pro Line S Competition-uitvoering. Deze modellen beschikken over alle voorzieningen van de Pro Line S en vullen die aan met onder meer het optiekpakket zwart inclusief zwarte Audi-ringen, 19 inch gegoten lichtmetalen velgen in hoogglans antracietzwart, een vaste achterspoiler in hoogglans zwart, rode remklauwen en interieurbekleding met een combinatie van leder en alcantara.

De Audi TT 45 TFSI Coupé Pro Line S Competition is er vanaf € 66.765 (Roadster: vanaf € 69.765).

Alle Audi TT-modellen, inclusief de TTS, TTS Competition en TT RS, worden standaard geleverd met vier jaar garantie.

