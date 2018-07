Audi TT ondergaat facelieft

18 juli 2018 | Precies 20 jaar na de introductie van de eerste TT krijgt het sportieve designicoon van Audi een grote update. De vormgeving is aangescherpt, de motoren zijn sterker en de standaarduitrusting is uitgebreid. Ter ere van het jubileum introduceert Audi de 'TT 20 years' modellen (oplage: 999 exemplaren) met stijldetails van de eerste studiemodellen.

De gefacelifte TT Coupé- en Roadstermodellen zijn direct herkenbaar aan de nieuwe driedimensionale singleframe grille en de grote luchtinlaten. De horizontale lijnvoering achter benadrukt de breedte. Een typisch sportwagendetail is de tankdop in het klassieke TT-design. Als optie zijn LED- of Matrix LED-koplampen beschikbaar, beide in combinatie met dynamische richtingaanwijzers. De nieuwe TT staat minimaal op 17-inch lichtmetalen velgen. Optioneel zijn wielen van 18, 19 of zelfs 20 inch beschikbaar.

De vernieuwde TT-modellen zijn leverbaar met keuze uit twee TFSI-motoren: De TT 40 TFSI heeft een 145 kW / 197 pk sterke 2.0 TFSI motor en de TT 45 TFSI-modellen beschikken over 180 kW / 245 pk. Er is keuze uit een handgeschakelde zesbak en een S-Tronic automaat. De TTS-uitvoeringen hebben een 225 kW / 306 pk sterke 2.0 TFSI in combinatie met de zeventraps S-Tronic. De TTS Coupé sprint in 4,8 seconden van 0-100 km/h (Roadster 4,8 s). Alle motoren zijn standaard uitgevoerd met een benzinepartikelfilter.

De Audi TT 45 TFSI-modellen zijn ook leverbaar met Quattro vierwielaandrijving met sportieve afstemming. Bij de TTS-uitvoering is Quattro standaard en dat geldt ook voor Audi Drive Select waarmee de bestuurder verschillende rijprogramma's kan kiezen. Audi magnetic ride, de adaptieve schokdemperregeling is standaard op de TTS-modellen en optioneel voor de TT. Zowel met Audi magnetic ride als met het S-Line Sportpakket (optie) staat de carrosserie 10 mm lager.

In het interieur heerst de typische TT-sfeer, onder meer dankzij de kenmerkende ronde ventilatieroosters en sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen (S-sportstoelen optioneel). Alle modellen beschikken over de Audi virtual cockpit met 12,3-inch display. Deze biedt keuze uit een klassieke weergave (nadruk op toerenteller en snelheidsmeter) en de Infotainment-modus met nadruk op navigatie. Voor de standaard uitvoeringen is een sportweergave optioneel. Bij de TTS is deze standaard.

De MMI-bediening bestaat uit zes toetsen. Bij de topversie MMI Navigatie plus met MMI touch is de bovenzijde van de draai-/drukknop uitgevoerd als touchpad met handschriftherkenning. Ook spraakbediening is dan inbegrepen. Audi connect met een LTE-verbinding brengt online diensten binnen handbereik en met de Audi smartphone interface zijn smartphones te koppelen. Er zijn diverse audio systemen leverbaar, onder andere van Bang & Olufsen. De TT is leverbaar met assistentiesystemen zoals rijbaanwisselassistent, Audi side assist, active lane assist, verkeerstekenherkenning en de parkeerassistent met omgevingsweergave en achteruitrijcamera.

Om het 20-jarige jubileum van de TT te vieren, worden de TT Coupé en Roadster in een totale oplage van 999 exemplaren leverbaar in de TT 20 years-uitvoering met standaard fijnnappa-lederen bekleding in Mokassinbruin met Panuka-contraststiksels en een lederen afwerking zoals van de eerste TT-modellen. Ook inbegrepen zijn een edelstalen uitlaat met TT 20 years-design, Matrix-OLED achterlichten, matte Audi-ringen boven de sideskirts en diverse 'TT 20 years'-aanduidingen in het in- en exterieur.

De TTS wordt ook leverbaar in competition-uitvoering met LED-koplampen, Audi-ringen op de flanken, privacyglas (Coupé), een vaste achtervleugel, rode remklauwen, 20-inch lichtmetalen velgen in hoogglans zwart en een exclusief interieur met keus uit twee lederuitvoeringen in twee kleuren.

De facelift TT en TTS-modellen worden eind dit jaar op de Nederlandse markt verwacht. Kort voor de marktintroductie worden de exacte specificaties en de prijs bekendgemaakt.