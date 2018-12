Audi start verkoop vernieuwde TT

20 december 2018 | Ze zijn scherper, krachtiger en nog completer: de vernieuwde TT-modellen van Audi. De Audi TT Coupé en Audi TT Roadster zijn nu te bestellen, de prijzen starten bij 51.300 euro. Om de introductie én het 20-jarig jubileum van de TT te vieren, is er de exclusieve Audi TT 20 years-uitvoering. De levering van de vernieuwde TT start begin 2019.

De vernieuwde Audi TT is krachtiger dan voorheen: de TT 40 TFSI heeft een direct ingespoten turbomotor met 145 kW / 197 pk. Zijn nieuwe, standaard zeventraps S-Tronic transmissie heeft kortere overbrengingsverhoudingen voor de lagere versnellingen. Mede daardoor sprint de Coupé in 6,6 seconden van 0-100 km/u. De Audi TT 45 TFSI met S-Tronic (optie) beschikt over 180 kW / 245 pk. Hij accelereert in 5,9 seconden van 0-100 km/u (Coupé). De Audi TT 45 TFSI is ook leverbaar met Quattro vierwielaandrijving.

De nieuwe Audi TT-modellen ogen scherper dankzij de gewijzigde singleframe grille en de grote luchtinlaten. De optionele LED- of Matrix LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers zorgen voor een geavanceerd accent. Het S-Line exterieurpakket (optie) onderstreept de sportiviteit met speciale designdetails. Het S-Line sportpakket met onder andere sportstoelen en een verlaagd onderstel is daarbij een mogelijke aanvulling. Voor extra individualisering zijn er nieuwe exterieurkleuren en mooie details als kleuraccenten voor de ventilatieopeningen. Audi drive select, dat keuze biedt uit diverse rijprogramma's, is standaard evenals voice control, een multifunctioneel stuur en de Audi virtual cockpit.

De nieuwe Audi TT-modellen zijn per direct te bestellen en staan vanaf begin 2019 bij de dealers. Prijzen beginnen bij € 51.300 voor de Audi TT Coupé (40 TFSI S tronic), de Audi TT Roadster (40 TFSI S tronic) is er vanaf € 54.300.

Om te vieren dat de eerste Audi TT 20 jaar geleden op de markt kwam, zijn de nieuwe TT Coupé en Roadster er ook als exclusieve 'TT 20 years', in een beperkte oplage van 999 exemplaren. Deze jubileum-uitvoeringen, die uitsluitend als 45 TFSI Quattro geleverd worde, beschikken over fijnnappa-lederen interieurbekleding in mocassinbruin met een afwerking zoals in de TTS Roadster Concept uit 1995. Ook inbegrepen zijn 19 inch lichtmetalen velgen in hoogglans metaalgrijs, specifieke uitlaatpijpen, Matrix OLED-achterlichten, matte Audi-ringen op de flanken en diverse TT-20 years-badges aan buiten- en binnenzijde. De TT 20 years is er in pijlgrijs of nanogrijs. De prijs van de Audi TT Coupé 20 years (45 TFSI quattro) bedraagt € 74.860 (Roadster: € 77.860)