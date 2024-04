Audi vernieuwt Q8 voor modeljaar 2024

Diverse nieuwe designaccenten, zoals de grille met honingraatstructuur en de in contrastkleur uitgevoerde diffusors aan de voor- en achterzijde, geven het kenmerkende Q8 SUV-coupé-gezicht meer karakter. LED-verlichting is altijd standaard. Als optie zijn Matrix LED-verlichting met Laser Light en OLED-achterlichten leverbaar. Hiermee zijn de lichtsignaturen naar persoonlijke wens aan te passen. De nabijheidsindicator waarschuwt voor het te dicht naderen van de auto.

Plug-in hybridetechnologie

De Audi Q8 TFSI e quattro-uitvoeringen hebben een aandrijflijn met een 3.0 TFSI V6 turbo-benzinemotor, een elektromotor en een nieuwe, onder de vloer van de bagageruimte geplaatste, vloeistofgekoelde 25,9 kWh lithium-ion batterij. Die laatste is met 7,4 kW onder ideale omstandigheden in 3 uur en 45 minuten tot 100% te laden. Klanten hebben keuze uit twee varianten. De Q8 55 TFSI e quattro heeft een systeemvermogen van 290 kW / 394 pk en een maximumkoppel van 600 Nm. De Q8 60 TFSI e quattro laat 360 kW / 490 pk en 700 Nm optekenen. De Q8 55 TFSI e quattro accelereert in 5,7 seconden van 0-100 km/u (Q8 60 TFSI e quattro: 5,0 sec.). Beide versies hebben een elektronisch begrensde topsnelheid van 240 km/u (135 km/u in elektrische modus).

Rijmodi

De Audi Q8 TFSI e quattro-modellen bieden keuze uit verschillende rijmodi. De elektrische modus, één van de rijstanden, blijft zelfs bij het volledig intrappen van het gaspedaal gehandhaafd. De hybride-aandrijfvormen 'auto' en 'hold' richten zich op hun eigen manier op maximale efficiency. In 'auto'-modus zorgt de zogenaamde 'predictive operating strategy' ervoor dat op een specifieke rit de elektrische energie zo veel mogelijk wordt benut. Zo zorgt de elektromotor voor power op momenten dat de turbo van de 3.0 TFSI druk opbouwt. Met het zoveel mogelijk terugwinnen van energie richt 'Hold' zich op het handhaven van het energieniveau van de accu. Zo wordt het mogelijk om (later) op de plaats van bestemming elektrisch en dus zonder uitstoot van schadelijke gassen te rijden.

In de 'Charge'-modus staat het opladen van de accu centraal, vooral door recuperatie. Daarbij speelt de Predictive Efficiency Assist (PEA) een sleutelrol. Deze komt in actie zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. Daardoor is tot 25 kW terug te winnen. Voor maximale efficiency werkt PEA samen met de navigatie en de assistentiesystemen. Een voorbeeld: door de interactie van de systemen is de afstand tot een voorligger altijd duidelijk. Op basis daarvan kan PEA bijvoorbeeld besluiten wat de meest efficiënte optie is: uitrollen met uitgeschakelde TFSI-motor of energieterugwinning. De optionele adaptive cruise assist kan de efficiency versterken, onder meer door brandstofsbesparend accelereren mogelijk te maken. Los daarvan helpen de Audi Q8 TFSI e quattro-modellen bestuurders altijd bij het aanhouden van een energie-efficiënte rijstijl, bijvoorbeeld door via de Virtual Cockpit te adviseren de voet van het pedaal te halen bij snelheidsaanduidingen en het naderen van kruisingen en rotondes.

Zo'n 90 procent van alle remacties tijdens dagelijks gebruik (tot 0,3 g) wordt uitgevoerd door de elektromotor. Deze fungeert dan als generator, die stroom levert aan de accu. Het reguliere remsysteem komt alleen in actie bij krachtig(er) afremmen. Daarbij wordt tot 80 kW aan energie teruggewonnen.

Dynamiek

De Audi Q8 55 TFSI e quattro Pro Line Advanced heeft standaard een onderstel met adaptieve luchtvering. Bij de Q8 55 TFSI e quattro Pro Line S- en 60 TFSI e Pro Line Competition is adaptieve luchtvering sport inbegrepen. De Q8 TFSI e quattro is er nu ook met vierwielbesturing (optie). Dit systeem maakt de SUV-coupé wendbaarder bij lage (parkeer)snelheden en stabieler bij hogere snelheden, bijvoorbeeld bij rijbaanwisselingen op de snelweg.

Elektromechanische actieve rolstabilisatie (eAWS) is ook beschikbaar. In dit systeem staan een elektromotor en planetair stelsel centraal. Daarmee is het mogelijk om de stabilisatoren te splitsen. Op slechte wegen zorgt de onafhankelijke werking voor absorptie van oneffenheden. Dit komt het comfort ten goede. Bij sportief gebruik kunnen de twee helften van de stabilisator in tegengestelde richting bewegen. Dit beperkt het overhellen van de carrosserie én het resulteert in directere reacties op stuurbewegingen.

Uitrusting

De nieuwe Audi Q8 55 en 60 TFSI e quattro zijn luxer dan hun voorgangers. Alle uitvoeringen beschikken nu bijvoorbeeld over moderne lichtfuncties, lichtmetalen velgen (19-21 inch), een achteruitkijkcamera, park assist, de grootlichtassistent en de convenience key. De Q8 60 TFSI e quattro wordt bovendien strandaard geleverd met het S-line interieur, S-line exterieur en Optiekpakket zwart. Met een uitgebreid en vernieuwd aanbod van opties en optiepakketten zijn er legio mogelijkheden om maatwerk te maken van de Q8 TFSI e quattro.

De vernieuwde Audi Q8 TFSI is nu te configureren te bestellen en worden in juni op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen beginnen bij € 102.460 voor de Q8 TFSI e quattro Pro Line. Als Pro Line Advance wordt hij leverbaar vanaf € 109.840. De Pro Line S start bij € 110.231 terwijl de combinatie van luxe en dynamiek in de Pro Line S Competition tot uiting komt vanaf € 122.610.