Audi lanceert RS Q8 Performance

Net als de overige uitvoeringen in de Q8-reeks heeft de Audi RS Q8 Performance een nieuw, aangescherpt uiterlijk. Bij een top versie als deze Performance draait alles om sportiviteit. Aan de voorzijde wordt dat benadrukt door de grote luchtinlaten, de grille met 3D-honingraatstructuur en de opvallende matgrijze blades. De kenmerkende grote ovale uitlaatpijpen zijn geïntegreerd in de diffuser. Centraal in die diffuser bevindt zich een rode reflector.

Motor

De Audi RS Q8 Performance heeft een V8 biturbomotor met een vermogen van 471 kW / 640 pk en een koppel van 850 Nm. Hij accelereert in 3,6 seconden van 0-100 km/u en klokt een topsnelheid van 250 km/u. Optioneel is die topsnelheid te verhogen tot 305 km/u. Het speciaal voor deze uitvoering ontwikkelde lichtgewicht uitlaatsysteem met glanzende zwarte uitlaatpijpen draagt bij aan de prestaties en staat borg voor een intens geluid.

Standaard heeft de Audi RS Q8 Performance Quattro-vierwielaandrijving en een snel schakelende achttraps Tiptronic-transmissie. Daarbij beschikt hij over een compact mechanisch sperdifferentieel, dat de aandrijfkracht in een verhouding van 40:60 over respectievelijk de voor- en achterwielen verdeelt. Als de wielen doorslippen, wordt de verdeling aangepast. Daarbij kan maximaal 70% naar de voorwielen gaan en maximaal 85% naar de achterwielen.

Rijgedrag naar wens

Adaptieve luchtvering met elektrisch aangestuurde demping is eveneens standaard inbegrepen. De sportieve afstemming is RS-specifiek, maar de bestuurder kan ook kiezen voor comfort. Door de luchtvering kan de rijhoogte 90 mm variëren. Standaard is de Audi RS Q8 Performance uitgerust met vierwielbesturing. Dit zorgt bij lage snelheden voor extra wendbaarheid en een kleinere draaicirkel. Bij hoge snelheden draagt het systeem bij aan optimale stabiliteit.

Optioneel is een advanced onderstel leverbaar dat bestaat uit elektromechanisch aangestuurde actieve rolstabilisatie en een sportdifferentieel. Op een slecht wegdek kunnen elektromotoren de twee helften van de stabilisatoren loskoppelen, zodat oneffenheden zouden worden geabsorbeerd. In snelle bochten zorgt de elektromotor ervoor dat de twee helften tegengesteld ten opzichte van elkaar bewegen. Dit voorkomt overhellen en versterkt de dynamiek (volgens Audi).

Met het optionele dynamiek pakket plus heeft de Audi RS Q8 Performance een topsnelheid van 305 km/u. Een keramisch remsysteem is standaard.

Verlichting

Standaard is de Audi RS Q8 Performance uitgerust met Audi laserlicht. Vijf via de MMI te selecteren lichtsignaturen voor de dagrijverlichting, inclusief een geblokte vlag design, onderstrepen het individuele karakter van de RS Q8 Performance. Ook voor de gedigitaliseerde OLED-verlichting achter zijn vijf signaturen beschikbaar. Deze achterlichten hebben bovendien een nabijheids-waarschuwingsfunctie.

Individuele uitstraling

Af-fabriek krijgt de Audi RS Q8 Performance 22 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen en een remsysteem met carbon-keramische schijven (440 mm vóór, 370 mm achter). De nieuwe, optionele 23 inch velgen in 6-Y spaakdesign zijn er in verschillende kleuren. Daarnaast zijn er ook lichte 23 inch velgen die voor een gewichtsbesparing van 20 kg zorgen. Door deze verlaging van het onafgeveerde gewicht wordt het weggedrag naar verwachting iets preciezer. Bovendien dragen deze velgen volgens AUdi bij aan een betere koeling van de remmen. High Performance Pirelli P Zero-banden (295/35 R 23) zijn optioneel.

Voorzieningen

De Audi RS Q8 Performance onderscheidt zich ook door tal van andere exclusieve voorzieningen. Zo projecteert hij via LEDs de aanduiding 'RS Performance' op de grond en in de Audi virtual cockpit (12,3 inch) is een schakelindicator opgenomen (bij handgeschakelde modus). Bij het oplopen van het toerental verandert de kleur van het toerentellerdisplay van groen naar geel naar rood om het ideale schakelmoment aan te geven. Ook de activering van Launch Control wordt in de Audi virtual cockpit weergegeven.

Maatwerk

Er zijn mogelijkheden om de Audi RS Q8 Performance naar eigen wens samen te stellen. Naast een breed, nieuw kleurenpalet is het mogelijk om een kleur naar keuze te bestellen. Bijzondere (kleur)accenten zetten kan met de Designpakketten plus. Het bekledingsmateriaal Dinamica speelt bij veel pakketten en individuele opties een belangrijke rol. Dinamica heeft de uitstraling en textuur van suède, maar het is gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

De nieuwe Audi RS Q8 Performance wordt in het vierde kwartaal van 2024 in Nederland verwacht. Meer specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.