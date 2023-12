Audi maakt prijs vernieuwde SQ8 bekend

De vernieuwde Audi SQ8 TFSI onderscheidt zich door een nieuw ontworpen voorspoiler, een sportieve diffusor achter en een prominent uitlaatsysteem. De L-vormige sleuven in de grille en de grotere luchtinlaten met honingraatstructuur dragen bij aan het imposante geheel. Vijf nieuwe velgdesigns en drie nieuwe metallic lakkleuren (Chilirood, Sakhirgoud en Ascariblauw) zorgen voor een zekere mate van personalisatie en exclusiviteit.

Onder de motorkap van de vernieuwde SQ8 huist een 4.0 V8 TFSI-benzinemotor met 373 kW / 507 pk, die in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en daarmee de prestaties elektrisch aangedreven SUV's benadert. De benzinemotor is gekoppeld aan een Tiptronic automaat. De Quattro permanente vierwielaandrijving zorgt dat het vermogen onder alle rijomstandigheden veilig wordt overgebracht naar de wielen, zonder concessies te doen aan de prestaties.

Vanbinnen zorgen de standaard MMI Navigatie Plus en Audi virtual cockpit voor het Audi-gevoel. Dat wordt versterkt door het Bang & Olufsen Premium Sound-systeem met 3D soundtechnologie, standaard stoelverwarming voor en achter en climate control met vier zones. Verder is de SQ8 TFSI in Nederland standaard voorzien van Matrix LED-koplampen (HD Matrix LED-koplampen met laser-lichttechnologie zijn optioneel leverbaar) en draagt een arsenaal aan wettelijk verplichte ADAS-rijhulpsystemen bij aan de veiligheid.

De standaarduitrusting van de vernieuwde SQ8 kan uiteraard verder worden uitgebreid met behulp van een omvangrijke optielijst. Voorbeelden zijn stoelventilatie met massagefunctie voorin, interieurvoorverwarming en -ventilatie, een glazen panoramadak en OLED-achterverlichting.

De vernieuwde Audi SQ8 TFSI Tiptronic Quattro is nu naar eigen wens en smaak samen te stellen in de configurator op Audi.nl. De SQ8 TFSI is leverbaar vanaf € 195.044.