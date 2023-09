Audi vernieuwt Q8

De meest in het oog springende veranderingen in het design van de vernieuwde Q8 zijn onder andere de herziene grille met honingraatstructuur en de standaard in contrastkleur uitgevoerde diffusors aan de voor- en achterzijde. Verder is de vernieuwde Q8 herkenbaar aan de vernieuwde lichtsignatuur in de koplampen en achterlichtunits, die optioneel leverbaar zijn met OLED-technologie en op sommige uitrustingsniveaus zelfs aanpasbaar zijn.

De weg vóór de Q8 wordt standaard verlicht door LED-koplampen met hoge intensiteit. Matrix LED-koplampen zijn als optie verkrijgbaar. De eveneens optionele HD Matrix LED-koplampen met laser-lichttechnologie, bestaan uit 24 individuele LED's en zijn onmiddellijk herkenbaar aan een blauw omgevingslicht dat in de koplampen is verwerkt. Het laserlicht wordt actief vanaf 70 km/u en vergroot het lichtbereik aanzienlijk. Nieuw is ook de digitale dagrijverlichting. Die geeft de Q8 een karakteristieke en onmiskenbare uitstraling doordat de gebruiker via de MMI uit vier lichtsignaturen kan kiezen.

Audi SQ8 met V8 TFSI-benzinemotor

De vernieuwde Audi SQ8 TFSI imponeert van buitenaf meer dan voorheen, dankzij de nieuw ontworpen voorspoiler, sportieve diffusor en het indrukwekkende uitlaatsysteem. De SQ8 is te herkennen aan de grille met L-vormige sleuven. De grotere luchtinlaten zijn voorzien van honingraatstructuur over het hele oppervlak van de grille.

Opnieuw is de SQ8 TFSI voorzien van een vier liter achtcilinder benzinemotor (373 kW/507 pk) met snel schakelende achttraps tiptronic-automaat en quattro permanente vierwielaandrijving. Met deze motor accelereert de SQ8 TFSI in slechts 4,1 seconden naar 100 km/u, met een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u. De vernieuwde SQ8 TFSI beschikt standaard over innovatieve cilinderuitschakeling wanneer niet al het vermogen wordt aangesproken.

Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red

De optioneel verkrijgbare Black en Black Plus-pakketten voorzien de Q8 van opvallende, hoogglans zwarte accenten rondom de grille, de raamlijsten en de voor- en achterbumper. Om het karakter van de Q8 verder te onderstrepen, zijn er drie nieuwe metallickleuren beschikbaar: Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red. Ook is het velgassortiment uitgebreid met vijf nieuwe designs, die in maat variëren van 21 tot 23 inch. De stiksels op de stoelbekleding zijn bij de instapversie voortaan standaard in een contrasterende grijze kleur uitgevoerd. Voor het interieur is er de keuze uit negen decoratieve accenten.

Audi virtual cockpit in Full HD

Als onderdeel van de update breidt Audi ook het aanbod aan apps uit. Met regelmatige software-updates en een groeiend aanbod van apps is verdere individualisering van het infotainmentsysteem mogelijk. Op het gebied van rijhulpsystemen heeft vooral de Audi virtual cockpit een flinke upgrade gekregen. Deze geeft nu alle waarschuwingen en verkeersinformatie weer in Full HD-kwaliteit.