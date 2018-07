Audi Q8 nu te bestellen

19 juli 2018 | De Q8, het nieuwe topmodel van Audi's SUV-reeks, is per direct te bestellen en staat vanaf 16 augustus bij de dealers. Hij wordt gelanceerd als Q8 50 TDI quattro met een vanafprijs van 109.155 euro.

Als 50 TDI beschikt de Audi Q8 over een 3.0 TDI-motor met 210 kW / 286 pk en 600 Nm koppel. Daarmee gaat de SUV-coupé in 6,3 seconden van stilstand naar 100 km/u en haalt hij een topsnelheid van 245 km/u. De zescilinder turbodiesel is gekoppeld aan een achttraps Tiptronic-automaat. Vanaf volgend jaar krijgt de Q8 50 TDI gezelschap van de Q8 45 TDI (170 kW / 231 pk) en Q8 55 TFSI (250 kW / 340 pk).

Standaard op de Q8 50 TDI is Quattro vierwielaandrijving en een wielophanging met instelbare dempers. Als optie levert Audi vierwielsturing en adaptieve luchtvering, dat kan worden ingesteld op comfort of sportiviteit. Onder de uitgebouwde wielkasten van de Q8, die aan de Audi Sport quattro doen denken, schuilen 20 inch lichtmetalen velgen (tot 22 inch is leverbaar). Voorop prijken LED-koplampen (HD matrix LED is optioneel).

Er zijn twee pakketten beschikbaar voor de Q8: Pro Line Plus en Pro Line S. Die voegen onder meer MMI navigatie Plus met Audi virtual cockpit toe aan de uitrusting. Audi's MMI-systeem werkt met een 10,1 inch touchscreen voor infotainment en navigatie en een 8,6 inch touchscreen voor de airconditioning en andere comfortfuncties. Het 12,3 inch display van de Audi virtual cockpit vervangt de traditionele meters achter het stuur.

De Audi Q8 Pro Line Plus is ook nog voorzien van adaptieve luchtvering, geventileerde comfortstoelen vóór, comfortairconditioning met vier zones, Valcona-leren bekleding in het interieur, een premium audiosysteem van Bang & Olufsen en een parkeerhulp plus. De Pro Line S heeft als extra's de adaptieve sportluchtvering, een S line sportpakket met 21 inch velgen en een S line exterieurpakket.

De Audi Q8 is per direct bij de dealer te bestellen als 50 TDI met een vanafprijs van € 109.155.