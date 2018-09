Audi Q8 nu bij de Nederlandse dealers

30 augustus 2018 | Audi rondt zijn SUV-reeks naar boven af met de Q8. De vierdeurs coupé-SUV combineert een sportieve carrosserielijn met luxe en praktische bruikbaarheid. Afhankelijk van de uitvoering is de Q8 voorzien van onder meer Adaptive Cruise Assist, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en een 360 graden-camera. De Q8 staat inmiddels bij de Nederlandse Audi-dealers en heeft een vanafprijs van 109.155 euro.

In eerste instantie is de Audi Q8 leverbaar als 50 TDI. Hij heeft een 3.0-liter turbodiesel met 210 kW/286 pk en 600 Nm koppel, waarmee hij in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/u gaat en een topsnelheid van 245 km/u bereikt. De 3.0 TDI-krachtbron is gekoppeld aan een achttraps tiptronic-automaat. In 2019 breidt Audi het Q8-gamma verder uit met de 45 TDI (170 kW/231 pk) en 55 TFSI (250 kW/340 pk).

De Q8 is uitgerust met een 48 Volt-systeem, dat bestaat uit een lithium-ion accu en een startmotor/generator. Bij remacties kan het systeem tot wel 12 kW aan energie terugwinnen. De Mild Hybrid-techniek zorgt er ook voor dat de Q8 over een lange afstand kan 'zeilen' met losgekoppelde aandrijflijn (tussen 55 en 160 km/u) en dat het start/stop-systeem al bij 22 km/u begint te werken. Dit bespaart zo'n 0,7 liter per 100 kilometer aan brandstof.

Standaard op de Q8 50 TDI is Quattro vierwielaandrijving en een onderstel met instelbare dempers. Als optie levert Audi vierwielsturing en adaptieve luchtvering, dat kan worden ingesteld op comfort of juist sportiviteit. Onder de brede wielkasten van de Q8 schuilen 20 inch lichtmetalen velgen (tot en met 22 inch is leverbaar). Audi's vierdeurs coupé-SUV is altijd uitgerust met LED-koplampen. Optioneel kan worden gekozen voor HD matrix LED.

Aanvullend op de standaarduitrusting levert Audi twee pakketten voor de Q8: Pro Line Plus en Pro Line S. Beide voegen MMI navigatie Plus met Audi virtual cockpit toe aan de uitrusting. Het MMI-systeem werkt met twee schermen: een 10,1 inch touchscreen voor infotainment en navigatie en een 8,6 inch touchscreen voor de airco en andere comfortfuncties. Het 12,3 inch display van de Audi virtual cockpit vervangt de meters achter het stuur.

Het Pro Line Plus-pakket bestaat verder uit adaptieve luchtvering, parkeerhulp plus, Valcona-leren bekleding in het interieur, een audiosysteem van Bang & Olufsen, comfortairconditioning met vier zones en geventileerde stoelen vóór. De Pro Line S heeft als extra's adaptieve sportluchtvering, een S-Line sportpakket met 21 inch lichtmetalen velgen en een S-Line exterieurpakket.