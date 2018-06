Audi geeft specificaties Q8 vrij

21 juni 2018 | Audi geeft de specifiaties van de Q8 vrij. De Q8 biedt de ruimte van een SUV, gecombineerd met de sportieve carrosserielijn van een vierdeurs coupé. Hij komt in het derde kwartaal van 2018 op de Europese markt als 50 TDI met 210 kW / 286 pk.

Het nieuwe topmodel van Audi's SUV-reeks is 4,99 meter lang, 2,00 meter breed en 1,71 meter hoog. Daarmee is hij korter (-6,6 cm), breder (+2,7 cm) en lager (-3,8 cm) dan de Audi Q7. Zijn interieur is ruimer dan dat van zijn directe concurrenten, vooral in de lengte en wat hoofdruimte betreft, en biedt een bagageruimte van maximaal 1.755 liter. De vijfde deur van de Audi Q8 is elektrisch te openen en sluiten.

Dankzij een grondspeling van 25,4 centimeter, korte overhangen voor en achter, quattro permanente vierwielaandrijving en Hill Descent Control voelt de Q8 zich overal thuis, ook als het geplaveide asfalt ophoudt. Standaard is de Audi Q8 uitgerust met een wielophanging met instelbare dempers. Optioneel zijn vierwielsturing en adaptieve luchtvering beschikbaar. Die laatste kan op comfort of sportiviteit worden ingesteld en de rijhoogte met 90 millimeter aanpassen.

Met zijn achthoekige Singleframe-grille is de Audi Q8 het nieuwe gezicht van de Q-familie. Het uiterlijk van de grote Audi kenmerkt zich door zijn elegant aflopende daklijn, forse wielkasten die qua design de onderhuidse quattro-aandrijving aanzetten, standaard LED-koplampen (HD matrix LED-verlichting is optioneel) en grote lichtmetalen velgen (standaard 20 inch, optioneel tot en met 22 inch).

In het interieur vallen de touchscreens van het MMI-systeem op. Ze verdwijnen vrijwel volledig in het zwarte oppervlak van het dashboard als ze zijn uitgeschakeld. Het bovenste (10,1 inch) wordt gebruikt voor het infotainment- en navigatiesysteem en met de onderste (8,6 inch) worden de verwarming, airconditioning en andere comfortfuncties bediend. Daarbij accepteert het kleinste scherm geschreven invoer en is het MMI-systeem van de Audi Q8 eveneens aan te sturen met stemcommando's. Achter het stuurwiel prijkt uiteraard de Audi virtual cockpit. Het 12,3 inch grote, digitale instrumentarium is standaard op twee manieren te configureren via het multifunctionele stuurwiel (een derde, sportievere view is optioneel). Een head-up display projecteert de belangrijkste informatie in de voorruit.

De Audi Q8 is bovendien uit te rusten met geventileerde massagestoelen, automatische airconditioning met vier zones, een Bang & Olufsen Advanced Sound System en een Audi connect-sleutel, waarmee de auto via een smartphone te starten en ontgrendelen is. Met de myAudi-app kunnen bestuurders bestemmingen naar het navigatiesysteem sturen, muziek streamen en hun agenda importeren. Standaard voldoet de Audi Q8 aan de LTE Advanced-standaard. Zijn navigatiesysteem herkent de voorkeuren van de bestuurder op basis van voorgaande reizen en kan op basis daarvan op een intelligente manier suggesties doen. Ook ontvangt het informatie over verkeersborden en mogelijke gevaren van andere Audi's die zijn uitgerust met een vergelijkbaar systeem.

De Audi Q8 is (afhankelijk van de uitvoering) voorzien van tot wel vijf radarsensoren, zes camera's, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Hij heeft onder meer Adaptive Cruise Assist, Efficiency Assist, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en een 360 graden-camera. Remote Garage Pilot volgt in 2019, waarmee de SUV, onder supervisie van de bestuurder, autonoom in en uit een garage kan rijden.

De SUV-coupé van Audi wordt als Q8 50 TDI gelanceerd. Zijn 3.0 TDI-motor produceert 210 k W /286 pk en 600 Nm koppel, waarmee hij in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en een top van 245 km/u haalt. De krachtbron van de Q8 50 TDI is gekoppeld aan een achttraps tiptronic-automaat. Volgend jaar breidt Audi het aanbod voor de Q8 uit met de Q8 45 TDI (170 kW / 231 pk) en Q8 55 TFSI (250 kW / 340 pk).

Ondersteuning krijgt de Audi Q8 van een 48 Volt-systeem, dat bestaat uit een lithium-ion batterij en een startmotor/generator. Als er geremd wordt, kan het systeem tot 12 kW aan energie terugwinnen. De Mild Hybrid-technologie zorgt ervoor dat de Q8 over een relatief lange afstand kan 'zeilen' met losgekoppelde aandrijflijn en dat het start/stop-systeem al bij 22 km/u begint te werken. Het resultaat is een brandstofbesparing tot 0,7 liter per 100 kilometer.