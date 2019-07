Audi geeft details SQ8 TDI vrij

3 juli 2019 | Met de SQ8 TDI presenteert Audi het sportieve topmodel binnen de Q-modelfamilie. Dankzij de achtcilinder dieselmotor met biturbotechnologie levert de grote SUV sportieve prestaties gekoppeld aan een gunstig efficiencyniveau. De combinatie van aandrijflijn en onderstel, inclusief systemen als een sportdifferentieel, actieve elektromechanische rolstabilisatie en vierwielbesturing, belooft maximale sportiviteit. De SQ8 TDI arriveert eind deze zomer bij de Nederlandse Audi-dealers.

De biturbo V8 in de SQ8 TDI is de meest krachtige diesel van Audi. Hij combineert vermogen met een relatief laag verbruik en integreert een compleet pakket aan moderne systemen. De motor levert 320 kW / 435 pk en een koppel van 900 Newtonmeter tussen 1.250 en 3.250 tpm. Daarmee accelereert de SQ8 TDI in 4,8 seconden van 0-100 km/u en klokt hij een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u. De aandrijfkracht wordt via een achttraps tiptronic-automaat en Quattro permanente vierwielaandrijving op de vier wielen overgebracht.

Een elektronische compressor (EPC) ondersteunt de twee turbochargers vanaf stilstand en bij acceleraties vanuit lage toerentallen, waardoor de V8 TDI altijd direct kracht levert. De EPC wordt aangedreven via het elektrische 48-voltsysteem, dat tevens de basis is voor het mild-hybrid systeem (MHEV). Dit systeem recupereert energie tijdens afremmen op de motor en voedt de opgewekte energie terug naar de lithium-ion batterij. In de praktijk verlaagt de MHEV-technologie het verbruik met maximaal 0,5 liter op 100 kilometer.

De SQ8 TDI is standaard uitgerust met het Audi drive select handlingsysteem inclusief adaptieve luchtvering sport met instelbare demping. De luchtvering varieert de hoogte van de carrosserie met maximaal 90 millimeter, waardoor de SQ8 TDI op uiteenlopende typen ondergrond uitstekend uit de voeten kan. Optioneel biedt Audi de keuze uit drie systemen voor extra sportiviteit. De eerste is een sportdifferentieel, dat de aandrijfkracht bij hoge bochtsnelheden automatisch tussen de achterwielen verdeelt. Vierwielbesturing is eveneens als optie beschikbaar, als aanvulling op de standaard progressive steering. Bovendien wordt de SQ8 TDI leverbaar met actieve elektromechanische rolstabilisatie. Via elektromotoren op de stabilisatoren beperkt deze technologie het doorgeven van hobbels en schokken op een oneffen ondergrond, zorgt het voor een strakkere handling op snelheid en reduceert het systeem het overhellen van de carrosserie in bochten.

Opvallende uiterlijke S-accenten zijn de achthoekige Singleframe-grille met de dubbele lamellen en een matzilverkleurige omlijsting. De bodembescherming is in dezelfde kleur uitgevoerd, wat de voor- en achterbumper forser laat lijken. De wielkasten huisvesten standaard 21 inch velgen, exclusieve 22 inch-varianten zijn op wens beschikbaar. Standaard krijgt de SQ8 TDI LED-koplampen met groot-licht assistent, HD matrixtechnologie is tegen meerprijs te bestellen.

Volgens S-traditie gaat het interieur gehuld in donkere tinten. De standaard sportstoelen zijn voorzien van een gestanst S-embleem en contrasterende stiksels. De S-sport plus-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en extra dikke lendenkussens kunnen desgewenst worden besteld met klimaatregeling en massagefuncties. De sierdelen in het dashboard en de portieren zijn vervaardigd uit mat geborsteld aluminium; carbon of eikenhout zijn optionele alternatieven.

Bediening, infotainment en rijassistentieIn lijn met het sportief gestylde interieur voorziet de standaard Audi virtual cockpit in S-specifieke schermen met rode accenten. Twee grote touchscreens met haptische en akoestische feedback fungeren als voornaamste bedieningsschermen. Als alternatief kan de bestuurder natuurlijk gesproken commando's aanwenden, een assistent die vrij geformuleerde commando's en vragen begrijpt. Amazon's virtuele assistent Alexa, die volledig is geïntegreerd in het MMI-systeem, is een geheel nieuwe feature.

Standaard verloopt de datatransfer in de SQ8 TDI via LTE Advanced, dat onderdeel is van MMI navigatie plus, net als de Wi-Fi hotspot en de Audi connect diensten. De navigatiefunctie wordt aangevuld met Car-to-X diensten als verkeerslicht- en gevareninformatie. Deze functies maken gebruik van de zwermintelligentie van het Audi-wagenpark én de nieuwste service: Traffic Light Information. Audi rolt deze nieuwe service stap voor stap verder uit in geselecteerde Europese steden.

De adaptieve cruise assistent maakt reizen veiliger en relaxter door te assisteren bij voorwaartse en zijwaartse manoeuvres. Het systeem integreert de functies van de adaptieve cruise control, file-assistent en actieve spoorassistent. In samenwerking met de efficiency assistent zorgt het systeem voor voorspellend afremmen en accelereren op basis van sensorinformatie, navigatiegegevens en verkeersborden. In de stad bieden aanvullende assistentiesystemen als de kruispuntassistent, de assistent voor kruisend verkeer achter de auto, exit warning en de 360 graden camera voor extra veiligheid en comfort.

De Audi SQ8 TDI wordt eind deze zomer leverbaar in Nederland. Meer informatie over prijzen en beschikbaarheid volgt in aanloop naar de marktintroductie.