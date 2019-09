Audi Q7

Vernieuwde Audi Q7 nu te bestellen

12 september 2019 | De vernieuwde vijf- of zevenzits Q7 is nu te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. De grote SUV van Audi is op alle fronten verfijnd. Hij heeft een vernieuwd design en alle motoren zijn uitgevoerd met een 48V elektrisch systeem en mild-hybrid technologie. Het digitale bedieningsconcept tilt het gebruiksgemak naar een hoger niveau. De vernieuwde Audi Q7 is leverbaar vanaf 90.680 euro.