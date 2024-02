Audi maakt prijs vernieuwde SQ7 bekend

De vernieuwde Audi SQ7 is herkenbaar aan een aangepaste grille, luchtinlaten en spoiler. In de diffuser aan de achterzijde zijn aan weerszijden dubbele, ovale uitlaatpijpen geïntegreerd. 20 inch lichtmetalen velgen zijn standaard. LED-lichtunits zetten sprankelende accenten in het design. Matrix LED-koplampen zijn af-fabriek aan boord te vinden, als optie zijn HD Matrix LED-koplampen met lasertechnologie en een instelbare lichtsignatuur voor de dagrijverlichting beschikbaar. Ook de achterlichtunits maken gebruik van LED-technologie. OLED-technologie met keuze uit vier lichtdesigns is optioneel.

Uitrusting

De Audi virtual cockpit heeft meer (waarschuwings) functies en Spotify en Amazon Music zijn nu inbegrepen. Ook MMI navigatie plus is standaard, net als het Bang & Olufsen premium sound system met 3D sound. Daarbij dragen de vier-zone automatische airconditioning, verwarming van de zitplaatsen vóór en achter en het Ambiente lichtpakket bij aan het luxe gevoel.

Motor

In de aandrijflijn van de vernieuwde Audi SQ7 komen een 373 kW / 507 pk sterke V8 biturbo benzinemotor, de snel schakelende 8-traps tiptronic automatische transmissie en Quattro vierwielaandrijving samen. Mede dankzij de offroad-modus van het ESP kqn de SQ7 ook buiten de gebaande paden terecht. De (standaard) adaptieve luchtvering maakt een spreiding tussen comfort en dynamiek mogelijk. Het optionele advanced suspension pakket omvat een sportdifferentieel, torque vectoring-functie en elektromechanische actieve rolstabilisatie.

Samenstellen en bestellen

De Audi SQ7 voor modeljaar 2024 is te bestellen vanaf € 183.762 en arriveert dit voorjaar bij de Audi-dealers. De gewenste SQ7 is samen te stellen in de configurator op Audi.nl, met tal van mogelijkheden om individuele accenten te zetten. De gewenste configuratie is op te slaan en via de Audi Code weer op te roepen bij de Audi-dealer om de bestelling compleet te maken.