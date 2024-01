Audi vernieuwt SQ7 voor modeljaar 2024

Als meest sportieve variant binnen de vernieuwde Audi Q7-familie belichaamt de SQ7 Audi's moderne designtaal met een minimalistische vorm, strakke oppervlakken en een groot(s) formaat. Deze meest dynamische Q7 onderscheidt zich uiterlijk door een nieuw ontworpen voorspoiler, een diffuser en ovale dubbele uitlaatpijpen; typische elementen voor de S-modellen van Audi. De Singleframe-grille aan de voorzijde valt op door de verticale, L-vormige inleg in een eigen kleurenschema. De grotere luchtinlaten zijn over het hele oppervlak voorzien van honingraatroosters. Daarnaast zijn er drie nieuwe lakkleuren (Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red) beschikbaar waarmee klanten de vernieuwde Audi SQ7 optisch kunnen personaliseren.

Ruimte

Audi levert de vernieuwde SQ7 zowel in een vijfpersoonsuitvoering als in een zevenpersoons configuratie. Afhankelijk van de positie van de rugleuningen achterin biedt de bagageruimte in de versie met vijf zitplaatsen een volume van 780 liter tot 1.908 liter. De achterklep is standaard voorzien van elektrische bediening en kan optioneel ook met een voetgebaar worden geopend of gesloten. Voor meer comfort biedt Audi de optionele achterbank 'plus' aan. Hiermee kunnen de lengte van de zitting en de hoek van de rugleuning van alle drie zitplaatsen achterin afzonderlijk worden versteld. Naast de verfijningen heeft Audi ook de interieuropties voor de SQ7 opnieuw uitgewerkt. Zo zijn de naden van de stoelbekleding nu standaard in een contrasterende grijze kleur uitgevoerd en biedt de SQ7 wat interieurafwerking betreft voor het eerst ook keuze uit mat carbon met keperstructuur en geborsteld mat aluminium met zilverkleurig lineair reliëf.

Op het gebied van rijhulpsystemen krijgt vooral het omgevingsdisplay van de vernieuwde Audi SQ7 een opfrisser. De Audi virtual cockpit toont onder andere een waarschuwing voor het wisselen van rijstrook, andere weggebruikers (vrachtwagens, auto's en motoren), afstandswaarschuwing, assistentie bij kruispunten en verkeerslichtinformatie, alles in full HD-kwaliteit.

Verlichting met eigen signatuur

In de vernieuwde Audi SQ7 wordt de weg standaard verlicht door Matrix LED-koplampen. HD Matrix LED-koplampen met Audi laserlicht zijn optioneel verkrijgbaar. Ze werken elk met 24 LED's en een laserdiode en zijn herkenbaar aan een blauw omgevingslicht dat in de koplampen is verwerkt om de precisie van de lasertechnologie te symboliseren. Nieuw voor de koplampen van het topmodel zijn de digitale dagrijverlichtingsignaturen. Ze geven de SQ7 zijn karakteristieke uiterlijk doordat de gebruiker via het MMI één van de vier verschillende lichtsignaturen kan selecteren. Achter beschikt de Audi SQ7 voor het eerst optioneel over grotendeels gedigitaliseerde OLED-achterlichten, die eveneens keuze bieden uit vier digitale lichtdesigns. Als onderdeel van de model-update breidt Audi het aanbod in-car apps voor de SQ7 ook uit. Voor het eerst kunnen alle inzittenden gebruikmaken van apps zpals Spotify en Amazon music. Regelmatige over-the-air software-updates en een reeks apps zorgen voor een grotere persoonlijker afgestemd infotainmentsysteem.

Dynamischer

Als vanouds beschikt de Audi SQ7 voor de aandrijving over de 373 kW / 507 pk en 770 Newtonmeter sterke 4.0 TFSI V8 biturbo benzinemotor, die standaard is gekoppeld aan een 8-traps tiptronic-automaat en Quattro vierwielaandrijving. Met die combinatie accelereert de SQ7 in 4,1 seconden van nul naar 100 km/u, met een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u. De TFSI V8 is voorzien van cilinder-on-demand, waarbij bij lage belasting vier cilinders worden uitgeschakeld voor een minder hoog brandstofverbruik. Een speciale klep in het uitlaattraject moduleert het geluid afhankelijk van de belasting en het toerental.

Met het optionele Advanced Suspension pakket beschikt de Audi SQ7 over een sportdifferentieel inclusief torque vectoring-functie. Tevens is dan de elektromechanische actieve rolstabilisatie inbegrepen, om de koets in bochten meer stabiel te houden en rolneigingen van de carrosserie tegen te gaan.