Audi vernieuwt SQ7 TDI

22 juli 2019 | Met zijn 320 kW / 435 pk sterke V8 turbodiesel met elektrische compressor is de Audi SQ7 TDI het absolute topmodel binnen de Q7-serie. Audi heeft de SQ7 nu op detail aangescherpt voor modeljaar 2020. Vanaf begin september 2019 is de vernieuwde Audi SQ7 TDI te bestellen bij de Nederlandse dealers.

De 4.0 TDI V8 met biturbo levert 320 kW / 435 pk en een koppel van 900 Newtonmeter tussen 1.250 en 3.250 tpm. Daarmee sprint de dieselende SUV in 4,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, en vervolgens door naar een topsnelheid van 250 km/u. De Audi SQ7 TDI noteert een verbruik van 7,6-7,4 liter op 100 kilometer, wat overeenkomt met 200-194 gram CO2 per kilometer.

Het 48 volt boordnet voedt de elektrische compressor (EPC), die de twee turbo's bij lage toerentallen ondersteunt wanneer er veel vermogen wordt gevraagd maar de turbodruk nog niet op niveau is. Op die momenten voert de EPC de lucht naar de verbrandingskamers. Dankzij die technologie is het koppel van de SQ7 TDI onder alle omstandigheden altijd direct beschikbaar, zowel bij acceleraties vanaf lage toerentallen als vanuit stilstand. Twee actuators in het uitlaatsysteem dragen bij aan een vol uitlaatgeluid.

De aandrijfkrachten van de V8 TDI-krachtbron worden via een achttraps tiptronic-automaat, Quattro permanente vierwielaandrijving, een standaard sportdifferentieel, progressieve besturing en desgewenst vierwielbesturing doorvertaald naar het asfalt. Voor wie op zoek is naar maximale prestaties, is er het advanced suspension-pakket met actieve elektromechanische rolstabilisatie. Op rechte stukken weg filtert dit systeem hobbels in het asfalt naadloos weg voor maximale stabiliteit en optimaal comfort. Tegelijkertijd gaat de actieve elektromechanische rolstabilisatie in snel genomen bochten het overhellen van de carrosserie tegen.

Uiterlijk onderscheidt de vernieuwde SQ7 TDI zich onder andere door dubbele lamellen in de Singleframe-grille, aluminiumkleurige buitenspiegels en vier opvallende uitlaten met chroomafwerking. Het design van de voorbumper is verder aangescherpt, terwijl de bodembescherming aan de achterzijde nu robuuster oogt. Diverse details zijn in matzilverkleur uitgevoerd, terwijl het optionele black styling-pakket extra sportieve accenten zet.

De Audi SQ7 TDI staat standaard op 20 inch aluminium 5-spaaks turbinevelgen met 285/45 banden. Vanwege de prestaties meten de remschijven vóór 400 mm in diameter en achter 370 mm. Ze gaan vergezeld van zwarte remklauwen (optioneel ook in rood) waarop vóór het S-logo is verwerkt. Een 20 inch remsysteem met carbon-keramische remschijven (420 mm voor, 370 mm achter) is desgewenst ook leverbaar. De remklauwen zijn in dit geval in antracietgrijs uitgevoerd.

In het interieur biedt de SQ7 TDI keuze uit een combinatie van donkergetint leer met Alcantara. De sierinleg, standaard in geborsteld aluminium, optioneel in carbon, zet de sportieve uitstraling van het interieur verder aan. De tegen meerprijs beschikbare S-sport stoelen zijn te herkennen aan geïntegreerde hoofdsteunen, een gestanst S-logo in de rugleuning, pneumatische lendensteunverstelling en Valcona-lederen bekleding. Desgewenst zijn ze er ook met klimaatregeling en massagefunctie.

Standaard MMI navigatie plus met touch-bediening belooft connectiviteit van hoog niveau. Het systeem beschikt onder andere over LTE Advanced, een Wi-Fi hotspot, stembediening via natuurlijke commando's en het uitgebreide pakket aan Audi connect-diensten. Voorbeelden zijn online verkeersinformatie, navigatie via Google Earth en hybride radio. Nieuw is traffic light information. In de Audi SQ7 TDI heeft de Audi virtual cockpit een speciaal S-scherm inclusief een performance-pagina waarop de toerenteller een prominente plek centraal op het scherm heeft.

De vernieuwde Audi SQ7 TDI is vanaf begin september 2019 in ons land te bestellen. Prijzen worden op korte termijn bekendgemaakt.