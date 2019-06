Audi Q7 ondergaat facelift

26 juni 2019 | Audi heeft de Audi Q7 op alle fronten vernieuwd. Uiterlijk heeft de grote SUV het nieuwe design van de Q-familie gekregen, maar ook in technisch opzicht is de Audi Q7 geüpgraded. Mild-hybrid technologie voor alle motoren, Audi HD Matrix LED-koplampen met laserlicht en het intuïtieve nieuwe digitale bedieningsconcept zijn slechts enkele voorbeelden. De gefacelifte Audi Q7 staat medio september bij de Nederlandse dealers.

De Audi Q7 heeft met de facelift voor modeljaar 2020 onder andere de bekende SUV-stylingkenmerken van Audi's huidige Q-familie gekregen. Het meest prominente voorbeeld daarvan is de grote, achthoekige Singleframe-grille met de zes verticale spijlen, waardoor de grote SUV indrukwekkender oogt. De krachtige uitstraling wordt versterkt door de gerestylede voorbumper met forse luchtinlaten opzij, én de nieuwe, optionele HD Matrix LED-koplampen met laserlicht. Forse dorpels zetten de grote bodemspeling en offroadcapaciteiten opzij extra aan. Achter verbindt een nieuwe chroomstrip de twee lichtunits visueel met elkaar. De dynamiek van de nieuwe Audi Q7 wordt optisch nadrukkelijker aangezet met het optionele S-Line exterieurpakket.

Ook in dynamisch opzicht heeft Audi de Q7 verregaand vernieuwd. Naast de geoptimaliseerde vierwielbesturing, waarbij de achterwielen bij lage snelheden tot zelfs vijf graden tegengesteld meesturen en op de snelweg in gelijke richting meesturen voor extra stabiliteit, is ook elektromechanische actieve rolstabilisatie naar wens beschikbaar. De offroadstand kan via het standaard Audi drive select handlingsysteem worden geselecteerd, als één van de zeven beschikbare rijprofielen. Luchtvering is overigens standaard op alle zevenpersoons Q7-uitvoeringen. Naast sportieve optische accenten voorziet het S line exterieur tevens in een ietwat stijver adaptieve luchtvering sport-onderstel, dat de rijhoogte met 15 mm verlaagt ten opzichte van de standaard luchtvering.

Alle motoren worden in de vernieuwde Q7 gekoppeld aan een achttraps Tiptronic-automaat. Bij de introductie is er keuze uit twee dieselmotoren. Kort na de marktintroductie volgen tevens een benzineversie én een plug-in hybride-variant. De mild-hybrid technologie die bij alle motorversies is geïntegreerd, speelt een voorname rol in de efficiency van de motoren. In de praktijk kan dit systeem een brandstofbesparing tot 0,7 liter op 100 kilometer realiseren. Het centrale onderdeel binnen dat systeem, de Belt Alternator Starter (BAS), voedt een 48 Volt elektrisch boordsysteem waarbij de teruggewonnen energie, tot 8 kW tijdens het afremmen, wordt opgeslagen in een lithium-ion batterij.

Dankzij het nieuwe design is de grote SUV qua lengte met 11 mm gegroeid tot 5.053 mm. Hij is 1.970 mm breed en 1.741 mm (incl. dakantenne) hoog. Afhankelijk van de stand van de rugleuning van de achterbank varieert de bagageruimte qua inhoud van 865 tot 2.050 liter. Een elektrisch bediende achterklep is standaard, voetbediening is als optie beschikbaar. Desgewenst levert Audi ook een achterbank waarvan alle drie stoelen individueel naar voren of achteren versteld kunnen worden, en waarvan ook de rugleuning verstelbaar is. Een derde zitrij met twee elektrisch wegklapbare stoelen is eveneens te bestellen.

Het dashboard van de Q7 vertrouwt nu op het nieuwe, digitale bedieningsconcept met twee grote touchscreens. Bij het bedienen van de functies geeft het scherm zowel haptische als akoestische feedback. MMI navigatie plus belooft in de Audi Q7 meer connectiviteit dan voorheen. Het systeem omvat LTE Advanced, een Wi-Fi hotspot, natuurlijke stembediening en het uitgebreide Audi connect dienstenpakket. Dat pakket voorziet bijvoorbeeld in verkeerslichtinformatie, navigatie via Google Earth en hybrideradio. Nieuw is de cloud-gebaseerde Amazon stemservice Alexa, die in het MMI bedieningsconcept is geïntegreerd. Dat geldt tevens voor de nieuwste service van Audi: Audi Traffic Light Information. Audi rolt deze nieuwe service stap voor stap verder uit in geselecteerde Europese steden.

De adaptieve cruise assistent maakt reizen veiliger en relaxter door de functies van de adaptieve cruise control, file-assistent en actieve spoorassistent met elkaar te combineren. Emergency assist is eveneens nieuw. Wanneer de bestuurder niet meer reageert, brengt het systeem de auto tot stilstand en activeert het beschermings- en reddingsfuncties.

De Audi Q7 wordt medio september leverbaar in Nederland. Meer informatie over prijzen en beschikbaarheid volgt in aanloop naar de marktintroductie.