Nieuwe Audi A4 heet A5

De nieuwe Audi A5 Limousine en Avant arriveren dertig jaar na het debuut van de allereerste Audi A4-generatie en zijn langer en breder dan hun voorgangers. Mede door de langere wielbasis hebben ze nu krachtigere proporties. Ook grote wielen benadrukken het dynamische en gespierde design en de vloeiende lijnen. De A5 Limousine heeft een elektrisch bediende achterklep, die is gekoppeld aan de achterruit. Doordat ze samen openen, is de toegang tot het bagagecompartiment nog ruimer en praktischer. Bij de Avant eindigt de dynamische daklijn in een geïntegreerde spoiler, die de vlak liggende achterruit omvat.

De nieuwe A5-modellen hebben een Singleframe grille met honingraatstructuur, die aanmerkelijk breder en vlakker is dan voorheen. Ernaast bevinden zich scherp gelijnde, vlakke koplampunits. In het zijaanzicht trekken de relatief lage daklijn en de 'quattro-wielkasten' de aandacht. Blikvangers aan de achterzijde zijn de doorlopende 3D-lichtstrip en de donkere diffuser.

Digitale verlichting

De nieuwe Audi A5 heeft digitale dagrijverlichting met LED-technologie vóór en de nieuwste generatie OLED-achterlichten met zestig segmenten per digitaal OLED-paneel. De achterlichten werken ook op basis van car-to-x. De nieuwe Audi A5 kan zo communiceren met andere voertuigen in de buurt en met de infrastructuur. Als er een melding van een gevaarlijke situatie komt, waarschuwen de achterlichten achteropkomend verkeer met duidelijke lichtanimaties. Daarbij zijn er individuele dynamische lichtsignaturen voor de 3D-lichtunits voor en achter.

Audi MMI panoramisch display

Het nieuwe bedieningsconcept van de Audi A5-familie vergroot de interactie met de auto dankzij de elektronische E-architectuur. Het vrijstaande Audi MMI panoramisch display heeft een gebogen design en maakt gebruik van OLED-technologie. Het bestaat uit de Audi virtual cockpit met een schermdiagonaal van 11,9 inch en het 14,5 inch MMI touchdisplay. Audi completeert dit 'digital stage' schermconcept voor de voorpassagiers met het optionele 10,9 inch MMI voorpassagiersdisplay, dat perfect in het dashboarddesign is geïntegreerd. Aanvullend krijgt de nieuwe A5 een configureerbaar head-up display dat is doorontwikkeld ten opzichte van zijn voorganger. Voor het eerst hebben bestuurders nu de mogelijkheid om voertuig- en infotainmentfuncties te bedienen via het head-up display.

Elektrificatie

Met de 270 kW / 367 pk sterke 3.0 V6 TFSI focussen de Audi S5 Limousine en S5 Avant op sportiviteit en dynamiek. De V6-krachtbron is gekoppeld aan een automatische S-Tronic transmissie met dubbele koppeling. Quattro vierwielaandrijving en een sportdifferentieel met torque vectoring verbeteren het rijgedrag.

De 3.0 V6 TFSI turbo-benzinemotor in de nieuwe Audi S5 heeft MHEV plus-technologie om het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te beperken. Tegelijkertijd levert de 48 volt mild-hybridetechniek bij het accelereren een elektrische powerboost van maximaal 18 kW / 24 pk. Tevens maakt het systeem het mogelijk om bepaalde componenten niet door de verbrandingsmotor, maar door middel van elektriciteit aan te drijven. Een voorbeeld is de elektrische airconditioning compressor, waardoor de airco ook bij uitgeschakelde motor kan blijven werken. Bij het afremmen kan de elektromotor tot 25 kW aan energie terugwinnen. Daarmee kan de Audi A5 tot op zekere hoogte volledig elektrisch manoeuvreren en parkeren. 'Brake Blending' zorgt ervoor dat vertragen via het remsysteem en de elektromotor onmerkbaar in elkaar over zouden gaan.

Starten met de 2.0 TFSI

Bij de marktintroductie is om te beginnen de 2.0 TFSI beschikbaar. Deze direct ingespoten turbo-benzinemotor met variabele turbinegeometrie is er in twee vermogensversies: 110 kW/150 pk en 150 kW/204 pk. Deze laatste is er desgewenst ook met Quattro vierwielaandrijving.

Alle nieuwe Audi A5-modellen hebben standaard Audi progressive steering. Deze stuurinrichting met variabele overbrenging werkt nu nog preciezer. Optioneel is een onderstel met adaptieve demping leverbaar. Hiermee wordt de spreiding tussen comfort en dynamiek breder.

De nieuwe Audi A5, waarvan de productie in het Duitse Neckarsulm plaatsvindt, wordt dit najaar in Nederland verwacht. In aanloop naar de marktintroductie maakt Audi de specificaties en prijzen bekend. Na de marktintroductie breidt Audi het A5-motorenaanbod stapsgewijs verder uit.