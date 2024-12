Audi A5 als 50 year edition

Pon's Automobielhandel en Audi sloegen de handen ineen in 1974, een tijd waarin Audi met modellen als de 100 al indruk maakte met innovatieve technologieën en vooruitstrevend design. Het was het begin van een succesvolle reis die Audi in Nederland tot een van de premium automerken zou maken.

De Audi 100, die in 1968 werd gelanceerd, wordt vaak beschouwd als de eerste moderne Audi en betekende het begin van het tijdperk van technologische innovaties voor het merk. De Nederlandse Audi-importeur stapte in op een moment dat er voor het merk mooie tijden in het verschiet lagen, met onder andere de Audi 100, Audi 80, en Audi 50 in de showroom. Vijf decennia later viert Audi Nederland het importeurschap met de exclusieve Audi S5 '50 year edition'. Deze speciale editie belichaamt het sportieve karakter van Audi en wordt standaard uitgerust met een luxe-uitrusting.

De nieuwe Audi S5 sedan en S5 Avant zijn de topmodellen binnen de nieuwe A5-reeks. Met zijn 270 kW / 367 pk sterke 3.0 V6 TFSI focust de Audi S5 op dynamiek en rijplezier. De zescilinder turbo-benzinemotor is gekoppeld aan een automatische S-Tronic transmissie. Het Quattro vierwiel aandrijfsysteem zorgt voor extra grip en stabiliteit, terwijl het sportdifferentieel met torque vectoring het dynamische rijgedrag van de Audi S5 versterkt.

50 jaar in stijl gevierd

De Audi S5 '50 year edition' is uitgerust met diverse extra's die het luxeniveau van de S5 naar een hoger niveau moeten tillen. Zo zijn het geheugenpakket voor de stoelen en buitenspiegels, metallic lak en het Bang & Olufsen premium sound system standaard inbegrepen. Daarnaast beschikt de Audi S5 '50 year edition' over 20 inch bi-color velgen die worden geaccentueerd door rode remklauwen. In het interieur voorziet Audi in technologieën zoals een head-up display, In Car Office, de Audi Application Store en USB-laadpoorten met een verhoogd laadvermogen. Verder draagt het interieurverlichtingspakket Pro bij aan een ambiance in het interieur van de S5.

De Audi S5 '50 year edition' is als Limousine te bestellen vanaf € 99.990 en als Avant vanaf €103.490. De productie is beperkt tot 100 exemplaren.